Нацбанк презентував пам'ятну монету, присвячену кримськотатарському орнаменту

Пам'ятні монети «Орьнек. Кримськотатарський орнамент» номіналом 10 гривень виготовлено зі срібла тиражем до 7,5 тис. штук

Національний банк презентував пам'ятні монети «Орьнек. Кримськотатарський орнамент», присвячені традиційному орнаменту кримських татар – одного з корінних народів України. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що у 2021 році орьнек був офіційно включений до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

«Нацбанк пишається різноманіттям нематеріальної культурної спадщини України, самобутністю та неповторністю її кримськотатарської складової. Як свідчення нашої глибокої пошани до корінного народу Криму та з нагоди 70-річчя членства України в ЮНЕСКО ми презентуємо монети, присвячені унікальному орнаменту, що є невід’ємною частиною національної ідентичності кримських татар. Віримо, що ці монети стануть своєрідним талісманом, що пророкує визволення Криму з окупації та відновлення вільного життя кримськотатарського народу на його батьківщині – в українському Криму», – заяви заступник голови НБУ Олексій Шабан.

На аверсі монет у центрі композиції зображено постать кримськотатарської вишивальниці наґишчи (nağışçı), майстрині, яка схилилася над вишивальним верстатом кергеф (kergef). Від наґишчи в різні боки розквітають паростки орнаменту, що символізує безперервність традиції, її невпинне продовження талановитими нащадками.

Нацбанк презентував пам'ятні монети «Орьнек. Кримськотатарський орнамент» фото: bank.gov.ua/НБУ

Угорі розміщено написи Україна, нижче Örnek/Орьнек, малий Державний Герб України, номінал та графічний символ гривні ₴, рік карбування – 2024.

На реверсі монет на дзеркальному тлі рельєфно відтворено орнамент, який уособлює сімейні цінності. У центрі орнаменту розташовані взаємопов'язані елементи, які відображають глибокий символізм родинних зв'язків.

Авторкою ескізу пам'ятних монет стала голова громадської організації «Алєм» Есма Аджієва, адаптацію дизайну здійснила Олександра Кучинська.

Пам'ятні монети «Орьнек. Кримськотатарський орнамент» номіналом 10 гривень виготовлено зі срібла 925 проби тиражем до 7,5 тис. штук, номіналом 5 грн – з нейзильберу тиражем до 75 тис. штук (у сувенірному пакованні).

Монети поступово реалізовуватимуться в інтернет-магазині нумізматичної продукції Нацбанку і банками-дистриб’юторами в міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Національний банк у п’ятницю, 1 березня, ввів в обіг нову пам’ятну монету «Батьківське щастя», яку почнуть продавати в інтернет-магазині НБУ та банках-дистриб’юторах («Укргазбанк», «Радабанк», «Таскомбанк», Приватбанк) з 7 березня.

До слова, 23 лютого Нацбанк ввів у обіг нову пам’ятну банкноту «Єдність рятує світ» номіналом 50 гривень. Це друга пам’ятна банкнота, випущена з початку повномасштабного вторгнення Росії. Вона присвячена незламності українського народу в боротьбі за свободу та європейські цінності, консолідації українського суспільства для захисту територіальної цілісності, а також єднанню демократичного світу перед обличчям російської агресії.

Раніше у День закоханих, 14 лютого, Національний банк вводить в обіг пам’ятну монету «Кохання».