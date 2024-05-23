Головна Країна Культура
search button user button menu button

Нацбанк презентував пам'ятну монету, присвячену кримськотатарському орнаменту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нацбанк презентував пам'ятну монету, присвячену кримськотатарському орнаменту
Орьнек був офіційно включений до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО
фото: bank.gov.ua/НБУ

Пам'ятні монети «Орьнек. Кримськотатарський орнамент» номіналом 10 гривень виготовлено зі срібла тиражем до 7,5 тис. штук

Національний банк презентував пам'ятні монети «Орьнек. Кримськотатарський орнамент», присвячені традиційному орнаменту кримських татар – одного з корінних народів України. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що у 2021 році орьнек був офіційно включений до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

«Нацбанк пишається різноманіттям нематеріальної культурної спадщини України, самобутністю та неповторністю її кримськотатарської складової. Як свідчення нашої глибокої пошани до корінного народу Криму та з нагоди 70-річчя членства України в ЮНЕСКО ми презентуємо монети, присвячені унікальному орнаменту, що є невід’ємною частиною національної ідентичності кримських татар. Віримо, що ці монети стануть своєрідним талісманом, що пророкує визволення Криму з окупації та відновлення вільного життя кримськотатарського народу на його батьківщині – в українському Криму», – заяви заступник голови НБУ Олексій Шабан.

На аверсі монет у центрі композиції зображено постать кримськотатарської вишивальниці наґишчи (nağışçı), майстрині, яка схилилася над вишивальним верстатом кергеф (kergef). Від наґишчи в різні боки розквітають паростки орнаменту, що символізує безперервність традиції, її невпинне продовження талановитими нащадками.

Нацбанк презентував пам'ятні монети «Орьнек. Кримськотатарський орнамент»
Нацбанк презентував пам'ятні монети «Орьнек. Кримськотатарський орнамент»
фото: bank.gov.ua/НБУ

Угорі розміщено написи Україна, нижче Örnek/Орьнек, малий Державний Герб України, номінал та графічний символ гривні ₴, рік карбування – 2024.

На реверсі монет на дзеркальному тлі рельєфно відтворено орнамент, який уособлює сімейні цінності. У центрі орнаменту розташовані взаємопов'язані елементи, які відображають глибокий символізм родинних зв'язків.

Авторкою ескізу пам'ятних монет стала голова громадської організації «Алєм» Есма Аджієва, адаптацію дизайну здійснила Олександра Кучинська.

Пам'ятні монети «Орьнек. Кримськотатарський орнамент» номіналом 10 гривень виготовлено зі срібла 925 проби тиражем до 7,5 тис. штук, номіналом 5 грн – з нейзильберу тиражем до 75 тис. штук (у сувенірному пакованні).

Монети поступово реалізовуватимуться в інтернет-магазині нумізматичної продукції Нацбанку і банками-дистриб’юторами в міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Національний банк у п’ятницю, 1 березня, ввів в обіг нову пам’ятну монету «Батьківське щастя», яку почнуть продавати в інтернет-магазині НБУ та банках-дистриб’юторах («Укргазбанк», «Радабанк», «Таскомбанк», Приватбанк) з 7 березня.

До слова, 23 лютого Нацбанк ввів у обіг нову пам’ятну банкноту «Єдність рятує світ» номіналом 50 гривень. Це друга пам’ятна банкнота, випущена з початку повномасштабного вторгнення Росії. Вона присвячена незламності українського народу в боротьбі за свободу та європейські цінності, консолідації українського суспільства для захисту територіальної цілісності, а також єднанню демократичного світу перед обличчям російської агресії.

Раніше у День закоханих, 14 лютого, Національний банк вводить в обіг пам’ятну монету «Кохання».

Читайте також: Нацбанк запровадить обмеження на переказ коштів з картки на картку
Теги: Крим кримські татари ЮНЕСКО культура монета НБУ Нацбанк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ростислав Карандєєв: Президент наголосив: культура – важлива. Цей меседж має дійти до усіх
Ростислав Карандєєв: Президент наголосив: культура – важлива. Цей меседж має дійти до усіх інтерв’ю
20 травня, 12:00
Михайло Резнікович очолював столичний Театр імені Лесі України понад 28 років
Театр Лесі Українки відмовляється від вистав режисера, який перейшов на бік Путіна
24 квiтня, 16:00
Сума заморожених активів Російської Федерації складає близько $300 млрд
Нацбанк повідомив, чи зможуть заморожені активи РФ покрити Україні збитки від війни
2 травня, 16:37
Робоча сила у 2023 році скоротилася більш ніж на чверть порівняно з 2021 роком
Нацбанк повідомив, які регіони найбільше відчувають брак робочої сили
3 травня, 14:57
Розвідка підтвердила знищення дроном Magura V5 швидкісного катера ворога у Криму
Знищення швидкісного катера РФ у Криму: розвідка показала відео
6 травня, 11:05
Софія Андрухович отримає 20 тис. євро винагороди
Письменниця Софія Андрухович стала лауреаткою престижної премії
13 травня, 18:36
На місці незаконної церкви Московського патріархату тепер вільний простір
Знесення незаконного церковного МАФа: ранкові фото
17 травня, 07:12
Прихожани УПЦ МП на місці знесення скандальної каплиці Московської церкви
Митрополит Онуфрій уперше прокоментував знесення незаконного храму-МАФу
18 травня, 19:43
Під час нічної атаки з 14 на 15 травня на аеродромі «Бельбек» було знищено два літаки МіГ-31
У мережі з'явилися супутникові знімки аеродрому «Бельбек» після ракетного удару
17 травня, 01:59

Культура

Нацбанк презентував пам'ятну монету, присвячену кримськотатарському орнаменту
Нацбанк презентував пам'ятну монету, присвячену кримськотатарському орнаменту
Театр Франка впровадить нову систему продажу квитків: як вона працюватиме
Театр Франка впровадить нову систему продажу квитків: як вона працюватиме
Ода людяності: у Києві відбулася прем’єра документальних фільмів «Гімн життя»
Ода людяності: у Києві відбулася прем’єра документальних фільмів «Гімн життя»
Мінкульт хоче позбавити екскерівника театру Лесі Українки Резніковича звання академіка
Мінкульт хоче позбавити екскерівника театру Лесі Українки Резніковича звання академіка
Очільник Мінкульту розкритикував систему кадрових конкурсів у мистецьких закладах
Очільник Мінкульту розкритикував систему кадрових конкурсів у мистецьких закладах
Очільник Мінкульту: Майже 42% працівників закладів культури мають бронь від мобілізації
Очільник Мінкульту: Майже 42% працівників закладів культури мають бронь від мобілізації

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Туреччина знайшла, ким замінити українських туристів
33K
Прорив на Харківщині: хто винен? ДБР взялося за 28 командирів
9402
Путін подарував королю Бахрейну такий же подарунок, як і Кім Чен Ину
9177
«Газпром» може втратити останнього великого клієнта в ЄС
5155
Збиття ворожого Су-25, Блінкен зробив заяву про удари західною зброєю по РФ: головне за ніч
4140
Путін вигадав, як помститися США за конфіскацію російських активів

Новини

Їв ложкою ікру біля храму мистецтва. Поява Сергія Лещенка у центрі Києва здивувала очевидців
Сьогодні, 20:15
Експорт під час війни: бізнес назвав ключові проблеми
Сьогодні, 17:16
Заборона на переміщення транспорту створить величезне навантаження на бізнес – експерт
Сьогодні, 14:31
Звіт SCM: Ахметов спрямував 9 млрд грн на військові і гуманітарні цілі
Сьогодні, 13:52
Збиття ворожого Су-25, Блінкен зробив заяву про удари західною зброєю по РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:43
Без темних кутків, бар’єрів та радянщини: у Києві презентували проєкт «шкіл майбутнього»
Вчора, 21:00

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua