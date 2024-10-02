Податкова змінила правила гри для інтернет-провайдерів: як тепер працює ринок

На скарги підприємців-оптимізаторів податкова відповідає: якщо вам щось не подобається – звертайтеся до судів

Держава анулювала дати реєстрації малих і середніх бізнесів у сфері інтернет-послуг

Державна податкова служба України 1 жовтня перевела всіх інтернет-провайдерів, які працювали на спрощеній системі оподаткування, на загальну форму. Про це повідомив народний депутат, член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, колишній очільник Інтернет-асоціації України Олександр Федієнко.

«Державна податкова служба України без жодних перевірок, складання актів, просто тупо у своїх реєстрах всі підприємства, які були на спрощеній формі оподаткування галузі електронних комунікацій, перевела на загальну форму. Шляхом анулювання дати реєстрації», – написав нардеп на своїй сторінці у фейсбуці.

Державна податкова служба 1 жовтня перевела всіх інтернет-провайдерів на загальну систему оподаткування шляхом анулювання дати реєстрації скриншот із фейсбук-сторінка Олександра Федієнка

За словами Федієнка, на скарги малого й середнього бізнесу податкова відповідає: якщо вам щось не подобається – звертайтеся до судів. Посадовець обурюється: «Але чому тільки провайдерів? Ми маємо ще купу інших галузей, де використовуються малі підприємства на спрощеній формі оподаткування».

«Мої пропозиції до моїх колег відрегулювати це питання на законодавчому рівні були досить жорстко відкинуті», – додав Федієнко.

Нардеп встав на бік провайдерів і попередив, що таке нововведення нібито призведе до знищення ринку та підвищення цін: «Ті, хто є стейкхолдерами цього замовлення, будуть спрямовувати свої прибутки, які отримали з надавання послуг мобільного зв’язку, на демпінг та дотацію послуг фіксованого зв’язку до тих пір, поки малі підприємства не зникнуть. Вартість мобільного зв’язку, звісно, не збільшиться, принаймі зараз. Це буде довготривалий процес, але після того, як ринок провайдеріа буде знищений, з нього підуть конкуренти, монополісти піднімуть вартість послуг».

Зазначимо, що напередодні інтернет-провайдери масово попереджали про зростання тарифів. «Главком» проаналізував, що відбувається з цінами на інтернет, та як на ініціативу вирівняти податкові правила на одному ринку реагують самі підприємці-оптимізатори.

Нагадаємо, що наприкінці липня на «Главкомі» вийшла авторська колонка голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева «Сірий» ринок Інтернету. Час приводити до тями». Публікація наробила чимало галасу. Політик обрушився з критикою на деяких провайдерів фіксованого інтернету, які, ховаючись за ширмою ФОПів та користуючись спрощеною системою оподаткування, завдають державі збитків. Суму цих втрат вже підрахували незалежні аналітики Growford Institute. Згідно із дослідженням, яке було оприлюднене 3 вересня, ліквідація згаданих схем оптимізації за консервативного сценарію може додаткового забезпечити 1,6 млрд грн додаткових податкових надходжень від провайдерів, а за деякими оцінками – 3 млрд грн.

Вирішення проблеми глава фіскального комітету Ради запропонував просте – перевести всіх на загальну систему оподаткування, на якій давно працюють лідери ринку («Укртелеком», «Датагруп-Volia», «Київстар», «Vodafone»). Планувалося, що нові правила для всіх запрацюють вже з 1 жовтня цього року.

Критика в бік Гетманцева та його інціативи не забарилася. Одеські інтернет-провайдери ініціювали круглий стіл із керівництвом ОВА. Підприємці поскаржилися на «незрозуміле і раптове» трактування в податковому кодексі щодо їхньої діяльності. За словами Людмили Кокоровець, виконавчої директорки групи компаній «Мій провайдер», це загрожує не лише закриттям малого бізнесу, а й серйозним підвищенням вартості інтернету для користувачів. Вона зазначила, що в містах, таких як Одеса, ціни можуть зрости до 300 гривень на місяць, а в селах – до 1300 грн і більше.

Детальніше про конфлікт на ринку фіксованого інтернету читайте тут: Екстрене відключення?! Що спровокувало бунт провайдерів і чого чекати абонентам з 1 жовтня