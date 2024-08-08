День військ зв'язку: Нацбанк презентував пам’ятну монету

На реверсі монети розміщено написи «Війська зв’язку та кібербезпеки ЗСУ» та їх гасло: «Сильні тримати зв’язок!»

Монета продовжує серію «Збройні сили України» та присвячується українським воїнам-зв’язківцям

Національний банк ввів в обіг нову пам'ятну монету, присвячену військам зв’язку та кібербезпеки Збройних сил України. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зокрема, презентація монети відбулася 8 серпня 2024 року у День військ зв’язку. Вона продовжує серію «Збройні сили України» та присвячується українським воїнам-зв’язківцям, які щодня забезпечують комунікацію та управління військами, долають надскладні виклики і загрози, щоб захистити Україну в кібер- та інформаційному просторах.

Аверс монети – ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року, на ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та герб України.

На реверсі монети по колу містяться написи «війська зв’язку та кібербезпеки ЗСУ» та гасло її військовослужбовців: «Сильні тримати зв’язок!».

У інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку продаж обігових пам’ятних монет у сувенірному пакованні розпочнеться з 9 серпня 2024 року.

Нагадаємо, сьогодні, 8 серпня, Україна відзначає День військ зв'язку – професійне свято тих, хто забезпечує надійний зв'язок та комунікацію у Збройних силах України. Ця дата має глибоке історичне коріння та символізує важливу роль зв'язківців у забезпеченні обороноздатності країни.

Як повідомлялося, Національний банк випустив в обіг нову пам'ятну монету «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!», присвячену самовідданій праці медичних працівників України.

Раніше Національний банк 1 березня ввів в обіг нову пам’ятну монету «Батьківське щастя», яку почнуть продавати в інтернет-магазині НБУ та банках-дистриб’юторах («Укргазбанк», «Радабанк», «Таскомбанк», Приватбанк) з 7 березня.

До слова, 23 лютого Нацбанк ввів у обіг нову пам’ятну банкноту «Єдність рятує світ» номіналом 50 грн. Це друга пам’ятна банкнота, випущена з початку повномасштабного вторгнення Росії. Вона присвячена незламності українського народу в боротьбі за свободу та європейські цінності, консолідації українського суспільства для захисту територіальної цілісності, а також єднанню демократичного світу перед обличчям російської агресії.