Два майори, одна Доліна і багато фалоімітаторів. Як росіяни задонатили $1 млрд на ЗСУ

Вони кажуть, що їх надурили…

У 2024 році громадяни Російської Федерації через call-центри «профінансували» Збройні сили України на суму, що перевищує $1 млрд. Про це повідомив заступник голови правління Сбербанку РФ Станіслав Кузнєцов. Зауважимо, календарний рік ще не завершився, тому, якщо тенденція збережеться, донати від росіян збільшать цю суму.

На шахрайство Кузнєцов пожалівся в ефірі російського ТБ, зазначивши, що близько 40% усіх коштів, вкрадених у такий спосіб, спрямовуються на підтримку української армії через роботу українських кол-центрів. Їхні офіси розташовані на території України, тому російські правоохоронці не можуть до них дістатися.

Звідки у кремлівського банкіра такі дані, він не пояснив. Але сума, яку він озвучив, зацікавила «Главком». Спочатку – про гучні випадки російських «пожертв».

«Мавіки» для ЗСУ і не тільки

Окрім пересічних росіян, котрі переказують свої гроші незрозуміло куди, у число жертв зухвалих українських жартівників потрапив, зокрема, російський паблік «Два майори», який має понад мільйон фоловерів. У серпні, якраз під час курської офензиви, «Майори» вирішили оголосити збір за сім «мавіків» для окупаційної армії РФ, які тепер довелося оборонятися на Курському напрямку. Після цього з Телеграм-каналом зв’язались продавці БпЛА і переконали канал, що зможуть оперативно зможуть доставити «мавіки», але тільки з передоплатою.

Починалось все, як завжди, але потім дещо пішло не за планом… скриншот з соцмереж

Частково вклавши власні кошти, а також зібравши ще майже два мільйони рублів, благодійний фонд «Два майори» перерахував пожертви на рахунок фіктивної фірми ТОВ «Діджіай Арс Рус». Та дронів від цієї фірми росіяни так і не дочекались?

Зате дочекались подяки від одного з підрозділів ЗСУ за придбані «мавіки».

«Висловлюємо слова вдячності телеграм-каналу «Два майора» за придбання спорядження для нашого підрозділу. Також хочемо подякувати офісникам міста Дніпро за передачу коштів на придбання спорядження», – зазначив один з бійців.

Неназвані «офісники з Дніпра» – ті, хто «взяв відповідальність» за те, що плідно поспілкувався з росіянами та видурив у них кошти. ТГ-канал «ХДніпро» поширив відео зі зверненням українських бійців.

Українські бійці спочатку російською дякують «Двом майорам» за куплене спорядження, а також пояснюють, чому воно було доставлене не туди, де його чекали стоп-кадр

Цікаво, що ТГ-канал «Два майори» заперечив те, що профінансував ЗСУ, а потім ще й образився на колег-Z-пропагандистів за кпини через такий конфуз. «На нас пішла інформаційно-психологічна атака. Таких сум на оплату не було», – написали росіяни у пості.

ТГ-канал «Святоша вещает» замість підтримати «Двох майорів» посміявся над ними скриншот

А у 2023 році стався інший пікантний інцидент: активісти команди «Кібер Спротив» зламали акаунт Z-волонтера Михайла Лучина. Той назбирав $25 тис. на потреби армії Росії і також збирався придбати дрони. Але українські умільці зайшли у його кабінет на AliExpress, відкоригували замовлення і замість безпілотників придбали фалоімітатори.

Українські хакери не пошкодували часу на підбір для Лучина найкращих страпонів скриншот: t.me/informnapalm

«Лучин підв'язав «волонтерську» картку до акаунту на AliExpress, а доступ до облікового запису віддав нам. Тепер Міша збирає унікальну колекцію піс*н*в за 25 тисяч доларів, які мали піти на закупку БпЛА. Замість дронів Міша тепер відправить окупантам фури фалоімітаторів, страпонів й інші корисні кожному росіянину речі, які ми замовили та оплатили з його картки на AliExpress», – розповіли деталі операції у спільноті InformNapalm.

Фахівці пояснили: кошти росіянина Лучина не можна було переадресувати на ЗСУ, бо його картка прив'язана до певної адреси скриншот: t.me/informnapalm

А у серпні 2024-го схожа ситуація виникла із російською співачкою родом з Одеси, затятою путіністкою Ларисою Доліною. Хтось вмовив її продати помешкання в елітному ЖК у Москві. Йшлося про 5-кімнатну квартиру в центрі російської столиці вартістю 112 млн рублів. Зловмисники заволоділи цими коштами, бідкається співачка.

Також з рахунків Доліної зникли $100 тис. За її словами, це сталося з вини українців, які її й «розвели» на продаж. Цю версію також поширює прокремлівський канал Shot, не пояснюючи, втім, звідки такі дані.

Латвійській нерухомості путіністки також загрожує небезпека, крім того, Доліна не може потрапити у «елітний ЖК» в Юрмалі через «антиросійські санкції» скриншот

За даними слідства, незаконна угода з продажу квартири Доліної у Замовниках дійсно відбулася, і прокуратура порушила кримінальну справу за статтею «шахрайство».

Але це був не кінець історії, бо того ж дня Instagram Доліної хтось зламав, аби заявити від її імені про підтримку українців в цілому та батальйону «Азов» зокрема.

Інстаграм Лариси Доліної заявив про негативне ставлення до «СВО», відчуття провини перед українцями і підтримку «Азова». Цей пост вона майже відразу видалила скриншот: Інстраграм Лариси Доліної

Технології «донатів» з Росії

Про те, як можна втертися в довіру до росіян, розповідає їхній же Сбербанк. Фінустанова наводить три способи, як видурити кошти з громадян держави-агресорки.

Перший спосіб діє перед святами. Тут все просто: приміром, напередодні Нового року росіянину дзвонять з пропозицією «скинутися» на подарунки дітям або старим. А гроші насправді йдуть на користь України.

Другий метод: через мережу Телеграм надходить відеовиклик з офіційного каналу Сбербанку. Власнику банківської карти пропонують оновити застосунок під контролем «фахівців» банку. Для цього він має увімкнути комп’ютер, зайти у свій банківський кабінет, засвітивши таким чином усі логіни та паролі. Те, що канал був насправді фейковим, користувач зрозуміє значно пізніше – коли з його рахунку зникнуть усі кошти.

Третій варіант – складніший, бо вимагає довгої підготовки. Йдеться про діпфейки – «голосові та відеодзвінки, створені штучним інтелектом, які імітують зовнішність та голос реального знайомого, родича чи співробітника різних служб. Так шахраї отримують довіру, а разом із ним і ваші гроші», – роз’яснює Сбербанк Росії.

Джерело в українській кіберполіції у коментарі «Главкому» розширило перелік способів отримання підтримки з Росії для ЗСУ. Експерт уточнив: найпопулярнішими методами були і залишаються «вішинг» та «фішинг».

Перший метод: людям дзвонять під виглядом банківських працівників, іноді – працівників силових структур абощо. Шахраї повідомляють про проблеми з карткою та випитують конфіденційну інформацію: номер картки, термін дії, CVV-код тощо. Якщо ж абонент є недовірливим, застосовується складніша схема.

Для її реалізації спочатку збирають дані про абонентів у мережі darknet. Після цього шахраї починають використовувати дві ключові програми. Одна підробляє номер телефона під офіційний номер банку. Інша потрібна для контролю екрана власника картки, котрий заходить зі смартфона у персональний кабінет. Маючи зображення екрана, зловмисники зчитують з нього персональні дані.

Як варіант зловмисники можуть запропонувати власнику карти перервати дзвінок і самостійно перевірити стан справ з фінансами. Для цього йому підсовують певну програму, котра буцімто швидко переводить його на інтернет-сторінку банку, а насправді веде у пастку, розставлену шахраями. А далі вже справа техніки.

Що стосується фішингу, то ця схема крадіжки карткових даних в інтернеті набирає зараз великої популярності. Заснована вона на масовій розсилці банківським клієнтам спеціальних листів або СМС-повідомлень, що маскуються під повідомлення від банків або відомих компаній. В таких листах міститься посилання на сайт, який зовні не відрізняється від справжнього і де банківському клієнту пропонують ввести логін і пароль для доступу до інтернет-банкінгу.

Кількість фішингових сайтів зростає у цьому світі, і Росія тут не виняток.

До речі, коли росіяни не помилково, а цілком усвідомлено переказують гроші на ЗСУ, їх чекає суворе покарання. 15 серпня у російському Єкатеринбурзі Свердловський обласний суд відправив громадянку Росії Ксенію Кареліну у тюрму на 12 років за буцімто скоєну нею держзраду. А «зрада» полягала у тому, що Кареліна зробила переказ у 52 долари до українського фонду Razom for Ukraine. За версією ФСБ, Кареліна таким чином фінансувала ЗСУ.

Наталія Лебідь, «Главком»