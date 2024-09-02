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Замість копійки – шаг. НБУ ініціює дерусифікацію монет

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Замість копійки – шаг. НБУ ініціює дерусифікацію монет
Назва «шаг» давнього українського походження, вона уже використовувалася як на території України, так і в українській грошовій лічбі
фото: пресслужба НБУ

Національний банк розробив пропозиції щодо необхідних законодавчих змін

Національний банк України пропонує змінити назву розмінних монет з «копійка» на «шаг».  Як пояснили в НБУ, це потрібно для відновлення історичної справедливості, дерусифікації та відродження національних традицій, інформує преслужба банку.

«Дослідивши історію грошового обігу України, ми дійшли беззаперечного висновку, що така назва для розмінної монети як «копійка» фактично є символом московської окупації», – заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Як зазначили в пресслужбі НБУ, назва «шаг» давнього українського походження, вона уже використовувалася як на території України, так і в українській грошовій лічбі (з XVI – XVII ст.). Це унікальне найменування монети, якого не знають інші лінгвокультури. Воно широко вживається в класичній українській літературі, зокрема часто згадується у творчості Тараса Шевченка, Лесі Українки та інших письменників.

У часи Української революції 1917-1921 років у реальний грошовий обіг були введені грошові знаки з назвою «шаг", що було закріплено на законодавчому рівні. Тому відродження такої практики обґрунтоване історичною та мовною традицією України.

«Назва «копійка» має московське, імперське походження. В умовах широкомасштабної російської агресії заміна копійок на шаги є важливим та необхідним кроком, адже сьогодні копійки залишилися в обігу лише у ворожих до України держав», – пояснили в пресслужбі.

Національний банк розробив пропозиції щодо необхідних законодавчих змін. У разі ухвалення Верховною Радою відповідних законів, НБУ зможе перейти до практичного втілення ініціативи – карбування та введення в обіг українських розмінних монет, номінованих у шагах.

Зокрема, пропонується встановити:

  • співвідношення між «копійкою» та «шагом» дорівнюватиме 1:1;
  • НБУ розроблятиме дизайн та визначатиме порядок введення в обіг «шагів», а також порядок і строки вилучення з обігу «копійок».
  • Водночас НБУ не планує спеціально, через зміну назви, вилучати з грошового обігу монети, номіновані в копійках, та обмінювати їх на шаги. Монети «копійка» та «шаг» перебуватимуть в обігу паралельно.
  • Громадянам не потрібно буде вживати додаткових заходів для обміну копійок на шаги.

Нагадаємо, Національний банк до 33-ї річниці Незалежності України випустив модифіковані банкноти національної валюти, доповнивши їх дизайн українським гаслом.

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Теги: декомунізація гроші монета НБУ

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