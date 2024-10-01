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Обмеження на карткові перекази: Приватбанк назвав клієнтів, яких не торкнуться зміни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Обмеження на карткові перекази: Приватбанк назвав клієнтів, яких не торкнуться зміни
Національний банк тимчасово встановив ліміт для грошових переказів фізичних осіб з карти на карту
фото з відкритих джерел

Майже 99% клієнтів банку здійснюють перекази в обсягах встановленого Нацбанком ліміту у 150 тис. грн

З 1 жовтня Приватбанк не включатиме ліміт на карткові перекази для волонтерів, зареєстрованих у банку, та клієнтів з підтвердженими джерелами доходів. Про це повідомляє пресслужба банку.

Як зазначив член правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, майже 99% клієнтів банку здійснюють перекази в обсягах встановленого НБУ ліміту у 150 тис. грн на перекази між фізичними особами.

Також банк заздалегідь проінформує клієнтів, коли вони досягають 50% від свого ліміту переказів і надасть рекомендації для управління лімітом чи користування переказами на IBAN-рахунок одержувача.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2024 року Національний банк тимчасово, на пів року, встановлює ліміт для грошових переказів фізичних осіб з карти на карту (також відомі як P2P, C2С). Обмеження в 150 тис. грн на місяць діятиме пів року. Ліміт стосуватиметься лише вихідних переказів (на картки інших фізичних осіб), однак за всіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку.

Варто зазначити, що обмежень вхідних переказів, а також їхньої кількості не буде. Сюди також входять перекази коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку, перекази юридичних осіб, операції за реквізитами IBAN. Якщо ж перекази все ж перевищують суму 150 тис. грн, однак людина зможе підтвердити прозорість карткових операцій, то на неї теж не накладатимуть обмежень.

До слова, голова Нацбанку переконаний, що переважна більшість громадян взагалі не відчує жодних змін, адже, за даними НБУ, 98% клієнтів щомісяця здійснюють перекази, які не перевищують вказану суму у 150 тис. грн.

Як повідомлялося, Національний банк заявив, що інформація про те, що банки почали штрафувати своїх клієнтів за порушення фінансового моніторингу не відповідає дійсності. Раніше Національний банк спростував введення нових обмежень на карткові перекази, а саме лімітів у розмірі доходу клієнта, вказаного в анкеті.

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Теги: Національний банк НБУ Приватбанк гроші карткові перекази

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