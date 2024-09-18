В Instagram з’являться нетипові акаунти

Meta створює облікові записи для підлітків, які матимуть вбудовані засоби захисту

У соціальній мережі Instagram з'являться підліткові акаунти для користувачів молодше 18 років. Такі облікові записи матимуть високий ступінь захисту та будуть за замовчуванням приватними. Про це повідмила компанія Meta, яка володіє соцмережею.

«Ми знаємо, що батьки хочуть бути впевненими в тому, що їхні діти можуть використовувати соціальні мережі для спілкування з друзями та вивчення своїх інтересів, не турбуючись про небезпечні чи неприйнятні речі. Ми розуміємо занепокоєння батьків і саме тому ми переосмислюємо наші застосунки для підлітків, створюючи нові підліткові акаунти», – йдеться в повідомленні.

У компанії розповіли, що облікові записи для підлітків матимуть вбудовані засоби захисту – вони обмежують коло осіб, які можуть зв’язуватися з підлітками, та контент, який вони бачать. Підліткам до 16 років потрібен дозвіл батьків, щоб змінити будь-яке з налаштувань на менш суворе.

Серед основних налаштувань підліткових акаунтів будуть обмеження приватності, обмеження щодо обміну повідомленнями, обмеження щодо чутливого контенту, обмеження взаємодії, увімкнений режим сну та нагадування про обмеження часу в соцмережі.

Meta планує протягом 60 днів запровадити акаунти для підлітків у США, Великій Британії, Канаді та Австралії. У ЄС такі облікові записи запрацюють пізніше цього року.

А в січні 2025-го нові акаунти почнуть отримувати підлітки по всьому світу. Наступного року компанія також додасть підліткові акаунти на інші платформи Meta.

Нагадаємо, що у червні соціальна мережа Instagram, яка належить Meta, запустила нову функцію: користувачі тепер можуть проводити онлайн-трансляції лише для списку «близьких друзів».

Крім того, Meta оголосила, що користувачі Instagram та Threads тепер можуть обмежити політичний контент у своїх стрічках за допомогою нової функції.