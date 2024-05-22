Нацрада з питань телебачення просить не називати окупантів «орками» та «чмонями»

Нацрада вважає, що ненормативна лексика на адресу росіян може призвести до загострення військових дій

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення опублікувала пропозиції щодо того, як висвітлювати новини в умовах воєнного стану. Серед них є й слова, якими не рекомендується називати російських загарбників, оскільки вони можуть «створити додаткову напругу у суспільстві».

Нацрада зазначає, що висловлювання у медіа, направлені на знецінення ворога, можуть «погіршити сприйняття медіа як надійного джерела інформації». У пропозиціях йдеться, що ненормативна лексика та образи на адресу окупантів у медіа «мають на меті демонізувати противника».

«Поширення образливих висловлювань і негідної номінації до будь-якої соціальної групи людей, включаючи військовослужбовців РФ чи представників окупаційної військової та/або політичної адміністрації, не є етичним або виправданим і може призвести до загострення військових дій та створення додаткових напруг у суспільстві», – пише Нацрада.

На думку Нацради, використання подібної лексики щодо окупантів «дегуманізує» їх та сприяє загостренню бойових дій та ненависті до всіх громадян країни-агресорки. Зазначається, що висловлювання, направлені на знецінення ворога, включаючи військовослужбовців РФ, мають на меті демонізувати противника, і часто є агресивними та неетичними.

«Для медіа особливо важливо уникати незбалансованого інформування громадськості про перебіг і специфіку військових дій, а також дотримуватися журналістських принципів об’єктивності, не використовувати агресивну лексику, яка може призвести та/або бути протрактована іншими сторонами як сприяння ескалації війни», – йдеться в її пропозиціях.

Національна рада також рекомендує дотримуватись у журналістиці «об’єктивності до всіх ворогуючих сторін». Зазначається, що коректність мовлення є важливими елементами, щоб «зберегти людську гідність та етичні стандарти в комунікації».

Нагадаємо, новозеландський актор Сала Бейкер знявся в ролику фонду Uanimals, в якому звернувся до українців. Зірка «Володаря перснів» попросив українців не називати росіян орками, бо це ображає фентезійних істот.