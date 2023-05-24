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Відомий історик розповів, чому українцям варто називати Росію Московією

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Відомий історик розповів, чому українцям варто називати Росію Московією
Раніше називати Росію Московією було для українського суспільства природним явищем
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«Це буде політична та репутаційна перемога»

Кожен народ називає своїх сусідів різними назвами. Називати Росію Московією було для українського суспільства природним явищем. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів історик та офіцер ЗСУ Олександр Алфьоров. 

Довгий час українці називали мадярів-угорців чи поляків ляхами. Росіяни ж до нас прийшли й нав’язали, як ми маємо їх називати.

«Якщо ж ми повернемо Російській Федерації її історичну назву Московія – це буде політична та репутаційна перемога. У міжнародних документах ми можемо використовувати їхню автентичну назву, як того передбачає система міжнародних договорів. Проте ми продемонструємо поневоленим народам Московії, що вони, насправді, не Російська Федерація, а частина Московії», – наголосив історик.

Раніше президент України Володимир Зеленський розглянув електронну петицію № 22/170958-еп про перейменування Росії на Московію, яка розміщена на сайті президента 23 листопада 2022 року і яку підтримали понад 25 тис. громадян. Зазначимо, що автор петиції наголошує, що Московія – історична назва РФ, а «Росія» існує лише 301 рік – тоді московський цар Петро I проголосив Московське царство «Російською імперією».

Заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв відреагував на українську петицію про перейменування Росії та обізвав Володимира Зеленського «нацистом». 

Нагадаємо. що 10 травня стало відомо, що у Польщі комісія зі стандартизації географічних назв за межами країни, що діє при Головній геодезичній службі, ухвалила рішення більше не називати російський Калінінград – Калінінградом, а область – Калінінградською. Для адміністративної одиниці, в якій розташоване це місто, рекомендують польську назву Крулевецька область, а не Калінінградська. Перейменувати Калінінград і область хоче й Литва. 

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Теги: Олександр Алфьоров Україна історія росія

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