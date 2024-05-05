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Окупанти на Великдень вдарили по центру Харкова, є поранені

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупанти на Великдень вдарили по центру Харкова, є поранені
У Харкові на Великдень лунали вибухи
фото з відкритих джерел

Внаслідок удару в районі житлової забудови щонайменше п’ятеро людей зазнали травм

Російські війська обстріляли Шевченківський район Харкова. Відомо про постраждалих. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов та очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Внаслідок удару по центральній частині міста в районі житлової забудови щонайменше п’ятеро людей зазнали поранень.

За попередньою інформацією, також є пошкодження цивільної інфраструктури. Профільні служби продовжують огляд.

Нагадаємо, у ніч проти 5 травня російські окупанти атакували Харків ударними безпілотниками. Унаслідок цього постраждали п’ятеро осіб, серед яких одна дитина. 

Крім того, в ніч проти 5 травня ворог атакував Дніпропетровщину дронами-камікадзе. Наші захисники знищили над областю 12 «Шахедів», минулося без постраждалих. 

Нині триває 802-й день повномасштабної війни в Україні. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень на фронті. Загалом ворог завдав п'ять ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Уночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 24 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони 23 ударні БпЛА було знищено.

Теги: Харків окупанти війна Олег Синєгубов Ігор Терехов ворог дитина

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