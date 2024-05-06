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Знищення швидкісного російського катера у Криму: з’явились супутникові знімки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Знищення швидкісного російського катера у Криму: з’явились супутникові знімки
Головне управління розвідки уразило морським дроном російський швидкісний катер у районі бухти Вузька
скріншот з відео

Журналісти встановили точну локацію місця ураження катера окупантів

Журналісти проєкту «Схеми» показали супутникові знімки з місця удару українського надводного дрона Magura V5 по російському швидкісному катеру в ніч проти 6 травня.

Зокрема, розслідувачі встановили точну локацію місця ураження катера. На знімках з супутника Planet Labs пошкоджений внаслідок влучання пірс, до якого був пришвартований російський катер.

Журналісти проєкту «Схеми» показали супутникові знімки з місця удару українського надводного дрона Magura V5 по російському швидкісному катеру
Журналісти проєкту «Схеми» показали супутникові знімки з місця удару українського надводного дрона Magura V5 по російському швидкісному катеру
фото: Схеми

Як повідомлялося, Головне управління розвідки уразило морським дроном російський швидкісний катер у районі бухти Вузька в тимчасово окупованому Криму. 

Згодом стало відомо, що унаслідок місії Головного управління розвідки у тимчасово окупованому Криму знищено швидкісний катер ворога.

До слова, у тимчасово окупованому Криму на вході в Севастопольську бухту російські загарбники встановлюють додаткові баржі для захисту від українських морських дронів.

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Теги: війна Крим ГУР окупанти

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