Знищення швидкісного російського катера у Криму: з’явились супутникові знімки

Журналісти встановили точну локацію місця ураження катера окупантів

Журналісти проєкту «Схеми» показали супутникові знімки з місця удару українського надводного дрона Magura V5 по російському швидкісному катеру в ніч проти 6 травня.

Зокрема, розслідувачі встановили точну локацію місця ураження катера. На знімках з супутника Planet Labs пошкоджений внаслідок влучання пірс, до якого був пришвартований російський катер.

Журналісти проєкту «Схеми» показали супутникові знімки з місця удару українського надводного дрона Magura V5 по російському швидкісному катеру фото: Схеми

Як повідомлялося, Головне управління розвідки уразило морським дроном російський швидкісний катер у районі бухти Вузька в тимчасово окупованому Криму.

Згодом стало відомо, що унаслідок місії Головного управління розвідки у тимчасово окупованому Криму знищено швидкісний катер ворога.

До слова, у тимчасово окупованому Криму на вході в Севастопольську бухту російські загарбники встановлюють додаткові баржі для захисту від українських морських дронів.