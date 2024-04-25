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РФ заявила про перші прямі переговори з Україною щодо повернення дітей: омбудсмен відреагував

Катерина Іванова
glavcom.ua
РФ заявила про перші прямі переговори з Україною щодо повернення дітей: омбудсмен відреагував
Лубінець із робочим візитом перебуває в Катарі, де відбулася зустріч з Державним міністром з питань міжнародного співробітництва Лолвою Рашид Аль-Хатер
фото: Telegram / Омбудсман Лубінець Дмитро

Лубінець: Повернення українських дітей та перемовини з РФ відбуваються при посередництві Катару та катарських дипломатів

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що жодних прямих перемовин з російською делегацією 24 квітня не відбувалося. Про це він повідомив у соцмережах.

Раніше так звана дитяча омбудсменка РФ Львова-Бєлова заявила, що Росія та Україна «вперше провели очні переговори» стосовно повернення викрадених росіянами дітей.

«У результаті нашої співпраці 28 дітей було возз’єднано зі своїми сім’ями в Україні та п’ятьох дітей – з сім’ями в Росії», – заявила Львова-Бєлова.

Своєю чергою, Лубінець спростував поширену серед російських ЗМІ інформацію. Він зазначив, що повернення українських дітей та перемовини з РФ відбуваються при посередництві Катару та катарських дипломатів.

«Жодних прямих перемовин з російською делегацією сьогодні не відбувалося», – додав омбудсмен.

Нині Лубінець перебуває із робочим візитом у Катарі. Там він зустрівся з Державним міністром з питань міжнародного співробітництва Лолвою Рашид Аль-Хатер.

Ця ситуація також була проаналізована Інститутом вивчення війни (ISW). Там наголосили, що так звана Уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова навмисно «спотворила» недавні переговори між Росією та Україною за посередництва Катару і назвала їх «першими переговорами України та РФ віч-на-віч».

«Львова-Бєлова опублікувала навмисно оманливі фотографії та стверджувала 24 квітня, що офіційні особи Катару були посередниками в очних переговорах між російською та українською делегаціями, та що російська делегація погодилася повернути 29 примусово депортованих українських дітей з Росії в Україну», – наголошують аналітики. 

На їхню думку, таким чином, Росія намагається мінімізувати свою відповідальність за скоординоване вивезення та депортацію українських дітей.

До слова, українські правоохоронці змогли встановити перебування на території Німеччини 161 української дитини, яку викрали росіяни. 

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець раніше заявляв, що якщо Україна повертатиме щодня по одній депортованій росіянами дитині, то для повернення всіх знадобиться 55 років. Загалом країна-агресорка депортувала 19,5 тис. неповнолітніх.

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Теги: Лубінець росіяни переговори Катар Україна держава посол росія

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