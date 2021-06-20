У ДТП загинула рекордсменка України із безперервного бігу

Загибла дівчина була кандидаткою в майстри спорту з легкої атлетики

Загибла дівчина була кандидаткою в майстри спорту з легкої атлетики

Ще два дні тому Катерина Долган брала участь у своєму черговому забігу в Сумах

У ДТП на трасі «Київ – Прилуки» 19 червня розбилася 21-річна рекордсменка Національного Реєстру Рекордів України в номінації «Найтриваліший безперервний біг на біговому тренажері» Катерина Долган. Про на своїй сторінці у Facebook повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Загибла дівчина була кандидаткою в майстри спорту з легкої атлетики, призеркою численних змагань та Чемпіонатів України

«Ще два дні тому вона брала участь у своєму черговому забігу в Сумах. І попереду було ще все життя, маса планів, перемог і мрій... Коли ми готували її рекорд, ми назвали Катю – «Та, що біжить за Сонцем»... Легкого бігу тобі у Вічність, дівчинко…», – написала Вєтрова.

9 вересня 2020 року Катерина Долган встановила рекорд, подолавши максимальну відстань на спортивному тренажері. У цей день Катерина Долган пробігла за п’ять годин 51 км без перерви на відпочинок.

Раніше гонщик-екстремал загинув під час спроби встановити світовий рекорд у стрибках з трампліна на мотоциклі. Алекс Харвілл планував пролетіти на залізному коні 107 метрів, але розбився, відхилившись від потрібної траєкторії.