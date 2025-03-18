У Норвегії через диверсію стався витік 60 тонн нафти

Оператор електромережі Statnett вважає, що витік нафти став результатом навмисних дій зловмисників

На старій трансформаторній підстанції поблизу Осло стався великий витік нафти. На місці надзвичайної події виявлено сліди зламу. Екологи стурбовані масштабом забруднення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

На старій трансформаторній станції в муніципалітеті Берум поблизу Осло в неділю стався витік близько 60 тис. тонн нафти. Норвезька поліція розслідує ймовірний акт диверсії, повідомляють журналісти.

Місцевий оператор електромережі Statnett вважає, що інцидент став результатом навмисних дій зловмисників. Як повідомляється, огорожа на території станції була пошкоджена, і хтось викрутив кришку резервуара трансформатора. «Схоже, що хтось зайшов туди, зняв кришку з трансформатора і залишив її відкритою, внаслідок чого вилилася значна кількість нафтопродукту» – сказав Томас Феннефосс, представник Statnett.

Однак у заяві поліції йдеться, що поки що у них немає конкретних доказів цієї версії.

Нафтопродукти потрапили в місцеву річку Сандвік

Ситуація не становить безпосередньої загрози для людей. Але надзвичайно небезпечні для навколишнього середовища нафтопродукти потрапили в річку Сандвік, що протікає поруч із підстанцією, а також у ґрунт. У зв'язку з чим експерти висловлюють стурбованість масштабами забруднення та екологічної безпеки в країні в цілому.

Річард Конгстейн, менеджер зі зв'язків з громадськістю муніципалітету Берум, повідомив, що зараз вживаються заходи щодо мінімізації наслідків НП для місцевої екології. Для локалізації та ліквідації розливу були встановлені бар'єри, використовуються сорбенти, що нейтралізують нафту.

Нагадаємо, найбільша державна нафтова компанія Китаю Sinopec повністю зупинила закупівлі російської нафти через ризики, пов’язані з американськими санкціями.