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«Легендарний» Насіров став лідером партії і виграв справу у НАЗК

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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«Легендарний» Насіров став лідером партії і виграв справу у НАЗК
Насіров проігнорував подачу звітів своєї організації за ІІ-IV квартали 2021 року, 2022-2023 роки і І квартал 2024 року
фото: Shutterstock

Від символічного штрафу колишнього чиновника врятувало… столичне СІЗО

Лідер партії «Нова» і колишній голова податкової служби країни Роман Насіров виграв суд у НАЗК. Про це сказано у статті «Главкома» «Партійне прокляття. НАЗК взялося за Вітренко, Корчинського, Бойка та Ванникову».

Насірова понад сім років переслідує НАБУ, звинувачуючи у збитках державі на суму 2 млрд грн. У жовтні 2022 року колишній чиновник потрапив до СІЗО з можливістю внесення застави в розмірі 523,2 млн грн. Однак у травні 2024 року (після того, як суди різко зменшили заставу) експодатківець вийшов на волю всього за 55 млн грн.

Не встиг лідер партії «Нова» оговтатися після СІЗО, як НАЗК потягнуло його до суду. Як з’ясувалося, Насіров проігнорував подачу звітів своєї організації за ІІ-IV квартали 2021 року, 2022-2023 роки і І квартал 2024 року. За це колишньому податківцю загрожував штраф до 6,8 тис. грн. У суді захисник налягав на закритті справи, оскільки Насіров у період деклараційної кампанії просидів у Київському слідчому ізоляторі. А це спростовує його вину.

«Перебуваючи під вартою в умовах слідчого ізолятора з 31 жовтня 2022 року по 24 травня 2024 року, (Роман Насіров, – «Главком») не мав об’єктивної можливості подати звіт політичної партії шляхом його заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції та підписати шляхом накладання на нього кваліфікованого електронного підпису», – вважає суд і відмовився карати голову партії «Нова».

Загалом, станом на початок зими, Національне агентство з питань запобігання корупції оформило 308 адміністративних протоколів на 143 голів партій за неподання звітів за період з 2020-го по II квартал 2024 року.

Як повідомлялося, 2 березня 2017 року Насіров був затриманий детективами НАБУ за підозрою у зловживанні службовим становищем. Йому інкримінували дії, які завдали збитків державі на 2 млрд грн. Зокрема, співпрацю з нардепом-утікачем Олександром Онищенком, якому він видавав відстрочки на рентну плату за видобуток корисних копалин. Потім його адвокат повідомив про госпіталізацію Насірова з інфарктом, тож деякий час той проходив лікування в «Феофанії».

У жовтні 2022 року ВАКС заарештував Насірова з можливістю внесення застави в розмірі 523,2 млн грн. У травні 2023 року, перед скеруванням справи до суду, слідча суддя Лариса Задорожна спробувала зменшити заставу одразу із 532 млн до 107 млн грн, однак апеляція це рішення згодом скасувала. Між цими рішеннями розмір застави зменшили до 261 млн грн.

У вересні минулого року судді ВАКС зменшили розмір застави для Насірова – замість встановлених раніше 261 млн грн він мав внести 130 млн грн.

До слова, ексголова Державної фіскальної служби Роман Насіров, якого звинувачують у отриманні хабаря в 722 млн грн, зробив у себе в камері євроремонт та провів інтернет.

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Теги: штраф Роман Насіров партії СІЗО НАЗК

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