Мінʼюст повідомив, скільки засуджених долучилися до ЗСУ

Більш як 8 тис. чоловіків та жінок поповнили лави бойових підрозділів

Понад 8 тис. українців, які раніше відбували покарання, добровільно поповнили лави Збройних сил. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство юстиції.

Засуджені воюють у складі бойових частин, зокрема в першому окремому штурмовому батальйоні «Да Вінчі», 92-й окремій штурмовій бригаді, 93-й механізованій бригаді «Холодний Яр» та інших підрозділах. Декого з воїнів уже було відзначено державними нагородами за проявлену хоробрість на фронті.

Тим часом на розгляді відомства перебуває ще понад 900 заяв на умовно-дострокове звільнення для служби у ЗСУ.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив порядок взяття засуджених на військовий облік. Як повідомлялося, засуджені українці, які будуть мобілізовані до армії, нестимуть службу у спеціальних підрозділах. Проте рішення про мобілізацію буде залежати не тільки від складу злочину і висновку ВЛК.

Як відомо, в Україні нараховується 27 тис. осіб, які відбувають покарання у вигляді обмеження та позбавлення волі. З них, за озвученою представником міністерства юстиції на засіданні профільного комітету інформацією, 20 тис. засуджених можуть скористатися правом умовно-дострокового звільнення.

До слова, Служба безпеки спільно з ДБР та за сприяння керівництва Мін’юсту затримала на Київщині російського агента. Ним виявився завербований ФСБ РФ керівник відділення соціально-виховної і психологічної роботи однієї з виправних колоній столичного регіону.

Фігурант «зливав» окупантам інформацію про колишніх ув’язнених, які наразі воюють у лавах штурмових підрозділів Сил оборони на передовій.