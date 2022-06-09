Юлія Тимошенко зробила дружину Насірова депутаткою

Лави «Батьківщини» у Київраді після скандалу з відкликанням депутата Михайла Ковальчука поповнила нова депутатка

Катерина Глімбовська стала депутаткою Київської міської ради. Вона склала присягу сьогодні, 9 червня, на пленарному засіданні Київради.

Відповідно до постанови Київської міської виборчої комісії, достроково припинив свої повноваження депутат Київради IX скликання Михайло Ковальчук. На його місце зайшла Катерина Глімбовська. Вона буде працювати у складі депутатської фракції «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», лідером якого є Юлія Тимошенко.

Катерина Глімбовська та Роман Насіров

Зазначимо, що Катерина Глімбовська є дружиною фігуранта корупційних кримінальних проваджень, ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова. Глімбовська є директоркою компанії Altis Ltd, а також – дочкою будівельного магната Олександра Глімбовського, власника корпорації «Альтіс-Холдинг».

Саме компанія «Альтіс-Холдинг» здійснювала реконструкцію київського ЦУМу та Поштової площі, терміналу D аеропорту «Бориспіль» і перебудовувала Львівський аеропорт. Також вона фігурувала в будівництві дитячої лікарні «Охматдит». Майже в усіх перелічених випадках головним замовником робіт була держава.

Нагадаємо, у травні Київська міська партійна організація «Батьківщини» повідомила, що політрада партії одноголосно ухвалила рішення про відкликання за народною ініціативою депутата Київради Михайла Ковальчука, обраного на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 року шляхом висування від партії. Причиною для такого рішення партії стали висловлювання депутата, які «не відповідають позиції українців та суперечать державним інтересам».

Зокрема, на початку повномасштабної війни Росії проти України Ковальчук на особистій сторінці у соцмережі розмістив інформацію про те, що війну офіційно не оголошено, тому мобілізація не має юридичної сили.

Раніше Ковальчук також висловлювався проти карантинних заходів під епідемії коронавірусу.

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