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На Прикарпатті знайдено зґвалтованою та вбитою дев'ятирічну дівчинку (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Прикарпатті знайдено зґвалтованою та вбитою дев'ятирічну дівчинку (фото)
Дівчинка пішла до сестри, але так і не з’явилася там. Її мобільний телефон знаходився поза зоною досяжності
фото з відкритих джерел

Підозрюваному загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув’язнення

У Косівському районі Івано-Франківської області знайшли тіло дев'ятирічної дівчинки, яку вчора було оголошено в розшук. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

«Поліцейські Прикарпаття оперативно затримали підозрюваного у вбивстві 9-річної дівчинки. У скоєному чоловік зізнався. Йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув’язнення», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що вчора о 17:45 до поліції звернувся 40-річний мешканець смт Кути. Чоловік повідомив, що його 9-річна донька близько 15:00 години пішла до сестри, але так і не з’явилася там. Дівчинка зникла, її мобільний телефон знаходився поза зоною досяжності.

Працівники поліції відразу розпочали пошукові заходи, залучивши весь особовий склад Косівського районного відділу поліції. Близько 21:30 поліцейські виявили тіло дитини з ознаками насильницької смерті в хащах на території селища. Неподалік знайшли і одяг дівчинки.

У ході досудового розслідування встановлено, що до злочину причетний 34-річний родич.

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Слідчі встановили, що фігурант того дня приїхав у гості до свого двоюрідного брата – батька дівчинки. Невдовзі дитина пішла до сестри, а чоловік рушив за нею. Фігурант запропонував скоротити дорогу і так заманив її у хащі. Там він зґвалтував і задушив дівчинку.

Поліцейські вилучили записи з камер відеоспостереження та оперативно встановити особу, причетну до вчинення тяжкого злочину. За кілька годин підозрюваного, раніше судимого за злочини проти статевої недоторканості та проти власності, затримали в смт Кути.

Наразі вирішується питання про оголошення фігуранту підозри у вчиненні злочину, передбаченого п.п. 2, 10 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що житель Вінниччини, який зґвалтував малолітню доньку, отримав 12 років в’язниці.

Теги: вбивство Івано-Франківщина

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