На Львівщині суд виніс вирок вчительці, яка хотіла обміняти куплені права

6 грудня 2022 року жінка прийшла у сервісний центр МВС та спробувала поміняти куплене нею посвідчення водія

Обвинувачена у використанні підробленого документа працює вчителькою української мови

Стрийський міськрайонний суд Львівщини виніс вирок вчительці, яка прийшла у сервісний центр МВС з купленими правами та спробувала їх поміняти. За використання підробленого документа її оштрафували на 850 грн.

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Як вказано у вироку суду, який винесли у липні 2023 року, 6 грудня 2022 року жінка прийшла у сервісний центр МВС, що розташований у Стрию на Львівщині, та спробувала поміняти куплене нею посвідчення водія. У підробленого документа завершився дворічний термін давності, тому жінка хотіла отримати уже справжні постійні права.

У матеріалах справи вказано, що обвинувачена у використанні підробленого документа працює вчителькою української мови в Орівському закладі загальної середньої освіти І-III ступенів Трускавецької міської ради.

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У суді жінка визнала свою провину, але відмовилась від подачі показань. Суддя визнав обвинувачену винною та призначив їй 850 грн штрафу. На вирок ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, на Вінниччині настоятель Свято-Михайлівського храму УПЦ МП Анатолій Дудко заплатить штраф на суму 765 грн за нанесення умисних легких тілесних ушкоджень священнослужителю ПЦУ Михайлу Василюку.

До слова, апеляційний суд Львова мав врешті розглянути апеляційну скаргу захисту на арешт керівника УАФ Андрія Павелка. Але прокурори не заявилися у засідання.