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Західні області накриють дощі і грози: прогноз погоди на 16 червня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Західні області накриють дощі і грози: прогноз погоди на 16 червня
Температура вдень в Україні коливатиметься від 18° до 28°
фото: Pixabay

На решті територій – майже без опадів

У п’ятницю 16 червня на більшості українських територій опадів не буде. Однак значні опади місцями накриють західні області. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозами синоптиків, у західних областях сьогодні буде хмарно з проясненнями, піуть помірні, а місцями значні дощі, які подекуди супроводжуватимуться грозами. Вітер на заході пануватиме північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі тут становитиме 10-15°, а вдень – 18-23°. На високогір'ї Карпат вночі буде 6-11°, а вдень прогріється до 12-15°.

На решті території 16 червня очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише вдень на південному сході країни, Житомирщині та Вінниччині місцями піде невеликий дощ, який супроводжуватиме гроза. Вітер пануватиме північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 13-18°, вдень – 23-28°.

Прогноз погоди на 16 червня
Прогноз погоди на 16 червня
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер подме північно-східний, 5-10 м/с. Температура на Київщині вночі становитиме 13-18°, вдень – 23-28°. У столиці вночі стовпчики термометра покажуть 15-17°, вдень – 26-28°.

Теги: прогноз погоди гроза дощ

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