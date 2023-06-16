Західні області накриють дощі і грози: прогноз погоди на 16 червня

Температура вдень в Україні коливатиметься від 18° до 28°

На решті територій – майже без опадів

У п’ятницю 16 червня на більшості українських територій опадів не буде. Однак значні опади місцями накриють західні області. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За прогнозами синоптиків, у західних областях сьогодні буде хмарно з проясненнями, піуть помірні, а місцями значні дощі, які подекуди супроводжуватимуться грозами. Вітер на заході пануватиме північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі тут становитиме 10-15°, а вдень – 18-23°. На високогір'ї Карпат вночі буде 6-11°, а вдень прогріється до 12-15°.

На решті території 16 червня очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише вдень на південному сході країни, Житомирщині та Вінниччині місцями піде невеликий дощ, який супроводжуватиме гроза. Вітер пануватиме північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 13-18°, вдень – 23-28°.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Прогноз погоди на 16 червня інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер подме північно-східний, 5-10 м/с. Температура на Київщині вночі становитиме 13-18°, вдень – 23-28°. У столиці вночі стовпчики термометра покажуть 15-17°, вдень – 26-28°.