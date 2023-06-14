Низку областей накриють короткочасні дощі: прогноз погоди на 14 червня

Подекуди опади супроводжуватимуться грозами

У середу 14 червня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. У західних, Вінницькій, Одеській областях та у південно-східній частині підуть короткочасні дощі, а вдень їх подекуди супроводжуватимуть грози. На решті території – без опадів. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вітер переважатиме північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура, за прогнозами синоптиків, уночі становитиме 10-15°, на узбережжі морів – до 18°. Удень в Україні прогріється до 19-24°. На високогір'ї Карпат вночі очікується 3-8°, а вдень температура підніметься до 11-16°.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Прогноз погоди на 14 червня інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні так само прогнозується мінлива хмарність. Опадів не буде.

Вітер подме північно-східний, 5-10 м/с.

Температура на Київщині вночі становитиме 10-15°, а вдень – 19-24°. У столиці вночі стовпчики термометра покажуть 12-14°, а вдень – 22-24°.