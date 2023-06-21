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Негода в низці областей: синоптики дали прогноз погоди на 21 червня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Негода в низці областей: синоптики дали прогноз погоди на 21 червня
У більшості областей будуть грози
фото з відкритих джерел

Синоптики також попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні цього дня

У середу, 21 червня, в багатьох областях України очікуються опади: дощі та грози. Через негоду в низці регіонів оголошено І рівень небезпечності. Про це повідомили синоптики «Укргідрометцентру».

В Україні 21 червня буде мінлива хмарність. Вночі місцями на півдні, сході та в центрі, а вдень в Україні, крім більшості західних і північних областей, будуть короткочасні дощі та грози. В західних областях вночі та вранці місцями туман.

Температура повітря вночі становитиме 14-19° тепла, в західних областях - +10-15°. Вдень стовпчики термометрів покажуть +17-22°. В Карпатах вночі буде прохолодно - 8-13° тепла, а вдень - 17-22° вище нуля.

Негода в низці областей: синоптики дали прогноз погоди на 21 червня фото 1

На Київщині 21 червня буде мінлива хмарність. Вночі - місцями короткочасний дощ і гроза, але вже вдень опадів не буде.

В Київській області вночі синоптики прогнозують +14-19°. Вдень температура повітря підніметься до 24-29° тепла. В нічну пору доби в Києві стовпчики термометрів покажуть +16-18°, а вдень - 26-28° тепла.

Штормове попередження

Синоптики також попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні 21 червня. Так, у середу вдень у центральних, східних, південних областях та на Закарпатті будуть грози. Оголошено І рівень небезпечності.

Негода в низці областей: синоптики дали прогноз погоди на 21 червня фото 2
Теги: прогноз погоди повітря гроза

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