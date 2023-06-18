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Спека, місцями дощі та грози: прогноз погоди на 18 червня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Спека, місцями дощі та грози: прогноз погоди на 18 червня
Температура в країні вдень коливатиметься від 19 до 30°
фото: glavcom.ua

У західних та південних областях сьогодні підуть короткочасні дощі

У неділю 18 червня на українців чекає спекотний день, подекуди прогріється до 30°. Деякі області накриють дощі. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозами синоптиків, у західних областях сьогодні очікуються короткочасні дощі, подекуди грози. Температура вночі тут становитиме 11-17°, вдень – 19-25°.

На решті території – без опадів, лише в південних областях місцями очікується короткочасний дощ і гроза. Температура вночі тут становитиме 13-19°, вдень – 24-30°.

Вітер переважатиме східний, 3-10 м/с.

У Києві та області 18 червня спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів. Вітер подме східний, 7-12 м/с.

Температура на Київщині вночі становитиме 15-20°, вдень – 25-30°. У столиці вночі очікується 17-19°, вдень – 28-30°.

Теги: прогноз погоди гроза дощ спека

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