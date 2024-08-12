Енергетики ДТЕК за тиждень повернули світло 54 тис. родин, знеструмлених через обстріли

За тиждень енергетики заживили домівки 54 тис. родин, що були без світла через атаки, – ДТЕК

З 5 по 11 серпня енергетики ДТЕК повернули світло 54,5 тисячі родин у 59 населених пунктах, що залишилися без електропостачання через обстріли у Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях. Про це повідомляють у компанії.

На Донеччині, де зберігається вкрай важка ситуація через постійні боєзіткнення, за тиждень з дозволу військових вдалося повернути електрику в оселі 46,2 тисячі родин. Енергетики розпочинають ремонти одразу, щойно це стає можливим.

Також продовжуються обстріли Дніпропетровщини. З 5 по 11 серпня ремонтні бригади ДТЕК змогли відновити електропостачання 6,4 тисячі родин, знеструмлених через ворожі обстріли.

На Одещині за той же період енергетики ДТЕК відновили електропостачання для 1,9 тисячі родин, чиї домівки були знеструмлені через чергові ворожі атаки.

Нагадаємо, минулого місяця енергетикам ДТЕК Ріната Ахметова вдалося повернути світло понад 364 тисяч родин, чиї домівки знеструмлювалися через обстріли в Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях та Києві.