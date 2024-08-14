Оборонний бюджет Британії буде «серйозно урізаний» – Telegraph

Міністерству оборони загрожує серйозне скорочення бюджету на модернізацію Збройних сил

На Міністерство оборони Великої Британії очікує серйозне урізання лейбористським урядом бюджетних коштів, які виділяються на модернізацію армії. Про це пише видання Telegraph із посиланням на джерела в міністерстві.

«Службовцям повідомили, що бюджетні кошти, розраховані на науково-технологічний розвиток (збройних сил, – «Главком»), очікує скорочення на приблизно 20% цього фінансового року, що становитиме сотні мільйонів фунтів», – йдеться у статті.

Видання зазначає, що в результаті заходів відомство може втратити сотні робочих місць і поставити під удар проєкт «Мінерва» щодо виведення нових британських супутників у космос.

«Це підігріло занепокоєння в оборонній промисловості щодо того, що Збройні сили ризикують «ще більше відстати» від супротивників у найближчі роки. Скорочення витрат відбувається на тлі побоювань, що Сполучене Королівство та Захід стикаються зі зростаючою загрозою з боку іноземних держав» – пише Telegraph.

У статті зазначається, що скорочення бюджету міноборони країни відбудеться в рамках ініціативи лейбористського уряду щодо закриття «дірки» у бюджеті розміром 22 мільярди фунтів ($28,3 млрд), залишеної, за словами лейбористів, попереднім урядом.

Раніше міністр фінансів Великої Британії Рейчел Рівз повідомила, що бюджет попереднього уряду консерватора Ріші Сунака включав «дірку» витрат на суму 22 мільярди фунтів, які не були фінансово підкріплені. У зв'язку з цим її уряд має намір скоротити держвитрати на 5,5 мільярда фунтів цього року і 8 мільярдів – наступного. Міністр запевнила, що її уряд продовжить виконувати фінансові зобов'язання, однак, на відміну від попереднього кабміну, вони будуть забезпечені в повному обсязі.

Нагадаємо, Україна провела перший раунд переговорів із Великою Британією щодо укладення двосторонньої угоди про перехід до сильнішого та глибшого партнерства.