На Заході незабаром з'явиться черга з «батьків перемоги». І ось чому

Україна знову змусила світ повірити у свою перемогу

«Питання до противників допомоги Україні стають ще гострішими»

Як ми пам'ятаємо, рішення США про відновлення допомоги було ухвалено наприкінці квітня, а фізично вона почала надходити ближче до кінця травня.

Потрібно трохи більше двох місяців, щоб зі стану «крайнє виснаження» перейти в стан «з ранку взяли в полон ще 100 людей у ​​Курській області».

Наші проблеми очевидні, про них багато йдеться. По Курску підсумки ще попереду, тому всі оцінки гранично консервативні.

Але факти страшенно промовисті. Особливо під час виборів.

І питання до противників допомоги Україні стають ще гострішими.

Почасти саме цим пояснюється і щільний потік гостей (у період відпустки!), і зміна публічної риторики з «ідіть на поступки та проводьте вибори» до «надеріть Путіну зад».

Коли динаміка збережеться ще тиждень, гадаю, у партнерів почне формуватися імпровізована черга «батьків перемоги». Це природно, за це не варто лаяти.

Головне – направити запал блудних «батьків» на збільшення допомоги або (як мінімум!) оформлення чітких гарантій на наступний рік у вигляді конкретних рішень, а не лише слів.