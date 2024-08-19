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ЗСУ взяли під контроль ще три населені пункти на Курщині – Deep State

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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ЗСУ взяли під контроль ще три населені пункти на Курщині – Deep State
фото з відкритих джерел

Сили оборони просунулися в Ольгівці Курської області

Українські військові взяли під контроль Опанасівку, Снагость та Отрубу на Курщині. Про це повідомляють аналітики Deep State.

«Сили оборони звільнили Опанасівку, Снагость, Отрубу та просунулися в Ольгівці», – йдеться у повідомленні.

ЗСУ взяли під контроль ще три населені пункти на Курщині – Deep State фото 1
мапа: deepstate

Натомість ворог просунувся у Донецькій області, біля Піщаного, Скучного, Миколаївки, Залізнянського, Новожеланного у Неліпівці та Нью-Йорку. 

Нагадаємо, українські воїни під час виконання бойових завдань зняли триколор РФ в одному з населених пунктів Курської області.

Як повідомлялося, українські військові знищили ще один стратегічний міст у Курській області РФ. Перед цим про влучання в міст через річку Сейм біля села Зване Курської області РФ повідомили російські телеграм-канали й показали фото.

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Теги: Курщина ворог війна

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