Сили оборони просунулися в Ольгівці Курської області

Українські військові взяли під контроль Опанасівку, Снагость та Отрубу на Курщині. Про це повідомляють аналітики Deep State.

«Сили оборони звільнили Опанасівку, Снагость, Отрубу та просунулися в Ольгівці», – йдеться у повідомленні.

мапа: deepstate

Натомість ворог просунувся у Донецькій області, біля Піщаного, Скучного, Миколаївки, Залізнянського, Новожеланного у Неліпівці та Нью-Йорку.

Нагадаємо, українські воїни під час виконання бойових завдань зняли триколор РФ в одному з населених пунктів Курської області.

Як повідомлялося, українські військові знищили ще один стратегічний міст у Курській області РФ. Перед цим про влучання в міст через річку Сейм біля села Зване Курської області РФ повідомили російські телеграм-канали й показали фото.