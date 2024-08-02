Масштабний обмін між РФ і Заходом: як це вплине на хід війни

Турецький телеканал показав кадри з російськими та американськими літаками, у яких перебували ув'язнені

Речник Кремля Пєсков спростував будь-які припущення про те, що обмін ознаменував будь-яке розморожування відносин із Заходом

Масштабний обмін в'язнями, який провела Росія, США і Європа, жодним чином не свідчить про наближення миру в Україні. Про це пише The Washington Post.

Речник Кремля Дмитро Пєсков швидко спростував будь-які припущення про те, що обмін ознаменував будь-яке розморожування відносин із Заходом, яке могло б відкрити шлях до мирних переговорів у війні проти України.

«Якщо ми говоримо про Україну та більш складні міжнародні проблеми, це зовсім інша справа. Там принципи зовсім інші. Це принципи національних інтересів нашої країни, інтересів національної безпеки, і там робота ведеться в іншому режимі і за іншими принципами», – сказав Пєсков, відповідаючи на запитання The Washington Post, чи є обмін ознакою того, що Росія готова піти на компроміс і припинити вторгнення до свого сусіда.

Також російська аналітик і засновниця компанії R. Politik із політичних консультацій Тетяна Станов, яка зараз перебуває у Франції, сказала, що ніхто не повинен очікувати прориву у американо-російських відносинах після обміну, під час якого Росія звільнила 16 ув’язнених, у тому числі деяких найвідоміших російських опозиціонерів.

«Немає ознак того, що нинішній обмін сприятиме мирним переговорам щодо України», – сказала Станова. «Натомість це відображає поточну ситуацію, коли кожна сторона вчиться жити зі взаємною непримиренністю».

Як зауважує The Washington Post, останній подібний обмін утримуваними особами між Москвою та Заходом відбувся в 1985 році, коли Радянський Союз обміняв 25 західних шпигунів на чотирьох агентів Варшавського договору на мосту Глініке між Західним Берліном і Потсдамом. Але настрій у той час був іншим: радянський лідер-реформатор Михайло Горбачов щойно прийшов до влади, сигналізуючи про свою готовність до більш відкритих відносин і прокладаючи шлях до зустрічі з президентом Рональдом Рейганом у Женеві пізніше того ж року.

«Але зараз немає жодних ознак потепління у американо-російських відносинах, оскільки Кремль розглядає обмін полоненими як прагматичну угоду в короткострокових інтересах Росії», – наголошує видання.

Нагадаємо, 1 серпня, відбувся великий обмін ув'язненими між Росією і Білоруссю з одного боку та західними країнами з іншого.

Як зазначається, найбільший обмін полоненими в історії відносин Москви і Вашингтона відбувся в аеропорту Анкари: в ньому взяли участь відразу 24 людини. Російська сторона передала американській стороні 16 осіб (до цієї групи увійшли громадяни США, особи з подвійним громадянством та росіяни), а американська сторона передала Росії 8 осіб (усі вони є громадянами РФ).

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