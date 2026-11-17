Група NOVA завершила придбання БТА Банку та готує його до роботи під брендом NovaBank

Група компаній NOVA, до якої входить «Нова пошта», завершила придбання АТ «БТА Банк». Наступним етапом стане інтеграція банку з фінансовим сервісом NovaPay та підготовка до роботи під новим брендом NovaBank. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційну заяву компанії.

У NOVA зазначили, що поєднання технологічних можливостей NovaPay та банківської ліцензії дозволить розширити перелік фінансових послуг для фізичних осіб і бізнесу. Спочатку сервіси розвиватимуть у цифровому форматі, а згодом планують забезпечити їхню доступність через фізичну мережу відділень.

Компанія наголошує, що інтеграція відбуватиметься поступово та без зміни умов обслуговування чинних клієнтів. Усі укладені договори та зобов'язання банку залишаться чинними.

Придбання БТА Банку стане основою для створення банку фінансової інклюзії. Його головне завдання – забезпечити доступ до банківських послуг у населених пунктах, де традиційна фінансова інфраструктура відсутня або працює з обмеженнями.

Насамперед ідеться про віддалені села, прифронтові та деокуповані території, а також громади, де мешканці й малий бізнес мають обмежений доступ до банківських відділень і цифрових сервісів.

У компанії розраховують використати наявну інфраструктуру групи NOVA для розширення доступності фінансових послуг. Водночас конкретні строки запуску NovaBank та перелік майбутніх банківських продуктів поки не уточнюються.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Національний банк України погодив власникам групи NOVA придбання 100% акцій БТА Банку. Відповідне рішення регулятор ухвалив 12 листопада 2026 року. Дозвіл на безпосереднє придбання акцій отримало ТОВ «НоваПей Інвест».

Також «Главком» писав про плани Нацбанку спростити відкриття рахунків у банках фінансової інклюзії. Регулятор запропонував дозволити таким установам залучати комерційних агентів для оформлення рахунків і вкладів поза традиційними банківськими відділеннями.

Крім того, «Главком» розповідав про особливості фінансового моніторингу операцій через NovaPay. Компанія може запитувати документи про походження коштів під час здійснення окремих фінансових операцій відповідно до вимог законодавства.