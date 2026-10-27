«Нова пошта» вже збиває шахеди власним ППО, захищаючи посилки українців

Нова пошта заявила, що на рахунку приватної ППО вже є перші збиті дрооони РФ

Компанія також формує власні пожежні служби, щоб оперативно ліквідовувати займання після російських атак

«Нова пошта» реалізувала проєкт приватної протиповітряної оборони та вже має на рахунку збиті російські ударні безпілотники. Про це повідомив співвласник групи компаній Nova В’ячеслав Климов на 12-му Київському міжнародному економічному форумі, пише «Главком».

«Ми одна з небагатьох компаній, яка реалізувала цей проєкт. Я не хочу розголошувати вам цифри, але ми маємо збиття шахедів», – сказав Климов.

Він наголосив, що бізнес може брати на себе функції, які до повномасштабного вторгнення вважалися виключною відповідальністю держави. На його думку, приватні системи протиповітряної оборони мають і надалі розвиватися.

Климов також розповів, що компанія самостійно ліквідовує значну частину пожеж, які виникають на її об’єктах унаслідок російських атак, не чекаючи на прибуття Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За його словами, великі підприємства вже шукають у Європі пожежні автомобілі, щоб створювати власні служби для гасіння пожеж на своїх виробництвах.

«Це наша власність, у чому проблема, хто мені може заборонити гасити самому пожежу на своїй території?» – зазначив співвласник компанії.

Климов не розкрив кількості російських безпілотників, збитих у межах проєкту приватної ППО, а також не уточнив, які саме засоби використовує компанія.

Варто нагадати, що російські війська атакували склад «Нової пошти» у Дніпровському районі Дніпропетровської області. Після влучання спалахнула пожежа. Інформацію про постраждалих наразі уточнюють.