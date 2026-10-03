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Куди «Нова» пошта дістатися не може: співзасновник компанії назвав країни

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Куди «Нова» пошта дістатися не може: співзасновник компанії назвав країни
«Нова пошта» не працює із Росією та Білоруссю
фото: скріншот із відео

Компанія принципово не працює з двома країнами

«Нова пошта» нещодавно вийшла на ринок Китаю та Канади, однак є країни значно ближчі до України, куди доправити посилку компанія не зможе. Як інформує «Главком», про це у інтерв’ю на каналі «Думай» розповів співзасновника групи компаній Nova Вʼячеслав Климов.

«Не працюємо з країною-агресором і її союзником, Білоруссю. Так, це принципово», – сказав він.

За словами Климова, відповідне рішення компанія ухвалила давно. Він наголосив, що від початку російської агресії проти України, зокрема після окупації Криму у 2014 році, «Нова пошта» навіть не розглядала можливість роботи в Росії.

«Ніколи, починаючи з початку агресії проти України, я маю на увазі захоплення Криму, навіть у стратегічних наших розмовах такого сценарію не було», – зазначив Климов.

Нагадаємо, компанія «Нова пошта» вийшла на ринок Канади. Товари з України можна відправляти до Канади без ввізного мита завдяки угоді про вільну торгівлю між Україною та Канадою (CUFTA). Для більшості відправлень сплачується лише HST, а посилки вартістю до 20 CAD (625 грн) взагалі не оподатковуються.

До слова, «Нова пошта» змінює підхід до розподілу посилок через російські удари по логістичній інфраструктурі. Компанія планує відмовлятися від надмірної концентрації відправлень у великих сортувальних центрах і розподіляти їх між відділеннями. 

 

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Теги: ринок Нова пошта росія Білорусь

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