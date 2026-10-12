«Нова пошта» запровадила нову функцію в застосунку

Клієнтам більше не доведеться щоразу виходити зі свого акаунту, щоб скористатися послугами з іншого номера телефону

Компанія «Нова пошта» запровадила нову функцію у своєму мобільному застосунку, яка дозволяє користувачам одночасно додавати до трьох номерів телефону. Завдяки оновленню клієнти зможуть керувати посилками з різних профілів без необхідності повторної авторизації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на компанію.

Нововведення насамперед стосується користувачів, які мають кілька телефонних номерів. Зокрема, йдеться про особистий, робочий або закордонний номери, які використовуються для отримання та відправлення посилок.

Раніше для переходу між різними акаунтами користувачам доводилося виходити з одного облікового запису та входити в інший. Тепер цей процес значно спростили.

У новому застосунку «Нової пошти» можна додати до трьох номерів телефону та перемикатися між ними одним дотиком. При цьому для кожного номера доступні окреме керування посилками та отримання відповідних сповіщень.

Для додавання ще одного номера необхідно відкрити мобільний застосунок «Нової пошти» та перейти до розділу «Профіль», який розташований у правому нижньому кутку екрана.

Далі потрібно обрати опцію «Додати профіль». Саме через цей розділ користувачі можуть підключити додаткові номери телефону та надалі перемикатися між ними без виходу з акаунту.

Загалом застосунок підтримує до трьох телефонних номерів. Це можуть бути різні номери, які людина використовує для особистих потреб, роботи або перебування за кордоном.

Після додавання профілів клієнти зможуть керувати посилками та отримувати сповіщення для кожного номера. Водночас необхідність щоразу виходити з одного облікового запису та повторно входити в інший зникає.

Нагадаємо, 1 жовтня системи «Нової пошти» зазнали DDoS-атаки, яка спричинила тимчасові труднощі в роботі сервісів компанії. IT-фахівці запустили резервні схеми роботи