Нацбанк спростить відкриття рахунків: що зміниться

Документ винесений на громадське обговорення і поки не набрав чинності

Проєкт НБУ: договори про рахунок і вклад укладатимуть поза відділенням банку

Національний банк пропонує дозволити банкам фінансової інклюзії залучати комерційних агентів, які зможуть оформлювати рахунки та вклади від імені банку. Нововведення має розширити доступ до фінансових послуг для людей, яким складно користуватися традиційними відділеннями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НБУ.

За проєктом змін, комерційний агент зможе діяти від імені банку фінансової інклюзії та виконувати такі функції:

консультувати клієнтів;

пропонувати банківські продукти;

готувати й укладати договори банківського рахунку;

оформлювати договори банківського вкладу;

укладати договори рахунку умовного зберігання, або ескроу.

Щоб агент отримав ці повноваження, банк і комерційний агент мають укласти між собою окремий договір. Крім того, регулятор планує окремо визначити перелік клієнтів, яким банки фінансової інклюзії зможуть відкривати рахунки за таким механізмом.

Навіщо потрібні зміни

Нові норми пов'язані з набранням чинності окремими положеннями закону про розвиток фінансової інклюзії в Україні. Їх містить проєкт постанови НБУ про зміни до інструкції щодо відкриття та закриття рахунків користувачів. Наразі документ винесений на громадське обговорення і ще не набрав чинності.

Банк фінансової інклюзії – це новий тип фінансової установи, який працює за обмеженою банківською ліцензією. Отримати таку ліцензію можуть, зокрема, поштові оператори та великі роздрібні мережі з розгалуженою інфраструктурою обслуговування. Концепцію такого банку підтримали в Раді ще навесні 2025 року – саме тоді парламент ухвалив у першому читанні закон про розвиток фінансової інклюзії.

Ці рішення для запуску таких установ правління НБУ ухвалило ще 12 червня 2026 року, і вони набули чинності разом із законом – 26 червня. Регулятор і раніше спрощував доступ до банківських послуг для людей, яким складно виконати стандартні процедури у відділенні.

Нагадаємо, НБУ послідовно оновлює правила роботи банків з клієнтами. Раніше регулятор посилив вимоги фінансового моніторингу, після чого частина українців стикнулася зі змінами під час перевірок та ідентифікації.