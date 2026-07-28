Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Нацбанк спростить відкриття рахунків: що зміниться

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Нацбанк спростить відкриття рахунків: що зміниться
Документ винесений на громадське обговорення і поки не набрав чинності
фото ілюстративне

Проєкт НБУ: договори про рахунок і вклад укладатимуть поза відділенням банку

Національний банк пропонує дозволити банкам фінансової інклюзії залучати комерційних агентів, які зможуть оформлювати рахунки та вклади від імені банку. Нововведення має розширити доступ до фінансових послуг для людей, яким складно користуватися традиційними відділеннями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НБУ.

За проєктом змін, комерційний агент зможе діяти від імені банку фінансової інклюзії та виконувати такі функції:

  • консультувати клієнтів;
  • пропонувати банківські продукти;
  • готувати й укладати договори банківського рахунку;
  • оформлювати договори банківського вкладу;
  • укладати договори рахунку умовного зберігання, або ескроу.

Щоб агент отримав ці повноваження, банк і комерційний агент мають укласти між собою окремий договір. Крім того, регулятор планує окремо визначити перелік клієнтів, яким банки фінансової інклюзії зможуть відкривати рахунки за таким механізмом.

Навіщо потрібні зміни

Нові норми пов'язані з набранням чинності окремими положеннями закону про розвиток фінансової інклюзії в Україні. Їх містить проєкт постанови НБУ про зміни до інструкції щодо відкриття та закриття рахунків користувачів. Наразі документ винесений на громадське обговорення і ще не набрав чинності.

Банк фінансової інклюзії – це новий тип фінансової установи, який працює за обмеженою банківською ліцензією. Отримати таку ліцензію можуть, зокрема, поштові оператори та великі роздрібні мережі з розгалуженою інфраструктурою обслуговування. Концепцію такого банку підтримали в Раді ще навесні 2025 року – саме тоді парламент ухвалив у першому читанні закон про розвиток фінансової інклюзії.

Ці рішення для запуску таких установ правління НБУ ухвалило ще 12 червня 2026 року, і вони набули чинності разом із законом – 26 червня. Регулятор і раніше спрощував доступ до банківських послуг для людей, яким складно виконати стандартні процедури у відділенні.

Нагадаємо, НБУ послідовно оновлює правила роботи банків з клієнтами. Раніше регулятор посилив вимоги фінансового моніторингу, після чого частина українців стикнулася зі змінами під час перевірок та ідентифікації.

Читайте також:

Теги: Національний банк продукти закон парламент правила

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Матча може впливати на засвоєння заліза в організмі
Дієтологи назвали дві групи людей, яким може зашкодити матча
24 липня, 18:09
Активували понад 70 терміналів Starlink для окупантів: затримано двох безробітних киян
Активували понад 70 терміналів Starlink для окупантів: затримано двох безробітних киян
24 липня, 17:00
Пальне дорожчає майже втричі швидше за загальну інфляцію в Росії
Паливна криза в Росії: дефіцит вдарив по цінах на харчі
12 липня, 00:18
Ліки і продукти мають бути доступними: Терехов пропонує знизити ПДВ на товари першої необхідності
Ліки і продукти мають бути доступними: Терехов пропонує знизити ПДВ на товари першої необхідності
23 липня, 18:13
Японія переписала правила порятунку престолу
Трон не для принцес: Японія знайшла «дивний» спосіб порятунку корони
19 липня, 07:42
Логотипи двох компаній стали символом гучного корпоративного конфлікту в Кремнієвій долині
Apple подала до суду на OpenAI за крадіжку технологій
12 липня, 02:17
Медики надали дитині допомогу на місці та доставили її до Хустської лікарні
На Закарпатті немовля отруїлося щурячою отрутою
10 липня, 22:10
У порівнянні з попереднім роком, поточні споживчі ціни виросли на 7,2%
Ціни в Україні знизилися вперше від початку року
9 липня, 19:47
У НВМК заявили, що після «аномальних опадів» на Київщині просідання ґрунту зафіксували на окремих місцях поховань
Національне військове кладовище пояснило провали біля могил «природнім просіданням ґрунту»
5 липня, 15:26

Економіка

Нацбанк спростить відкриття рахунків: що зміниться
Нацбанк спростить відкриття рахунків: що зміниться
Wildberries не припинив продаж товарів для армії РФ – ЦПД
Wildberries не припинив продаж товарів для армії РФ – ЦПД
Паливна криза в Росії дісталася залізниці
Паливна криза в Росії дісталася залізниці
Світ на порозі нової кризи? Радбез ООН назвав головну небезпеку атак Росії
Світ на порозі нової кризи? Радбез ООН назвав головну небезпеку атак Росії
Після ударів по складах із застосунку Wildberries зник розділ «Все для СВО»
Після ударів по складах із застосунку Wildberries зник розділ «Все для СВО»
«Усе стане безкоштовним»: Маск шокував заявою про майбутнє без грошей
«Усе стане безкоштовним»: Маск шокував заявою про майбутнє без грошей

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 липня 2026
141K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
133K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
118K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
108K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого

Новини

Зеленський прибув з візитом до Великої Британії
Вчора, 15:02
Від Харкова до Полтави знищено всі АЗС: депутат облради звернувся до водіїв
Вчора, 11:51
ЄС зняв заборону на імпорт соболиного хутра з Росії
Вчора, 10:26
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 07:41
У Дніпрі після атаки РФ виникла пожежа, пошкоджено будинки та автівки
Вчора, 06:59
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 07:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua