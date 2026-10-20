«Нова пошта» відкрила гігантський поштоматний комплекс у Молдові

Українська компанія запустила найбільший у Молдові комплекс поштоматів із сотнями комірок

Українська логістична компанія Nova Post відкрила перший простір поштоматів у Молдові. Новий об'єкт розташований поблизу міжнародного аеропорту Кишинева та став найбільшим простором такого формату в країні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на компанію.

Нова локація орієнтована як на місцевих жителів, так і на мандрівників, які користуються аеропортом Кишинева. Зокрема, українці можуть заздалегідь відправити сюди особисті речі, щоб не перевозити їх із собою під час подорожі.

За інформацією компанії, загальна площа простору становить 115 кв. м. У ньому встановили лінію поштоматів завдовжки 35 метрів, яка складається із 66 секцій та налічує 624 комірки.

Завдяки такому формату в одному місці можна одночасно обслуговувати значну кількість посилок. Компанія позиціонує новий об'єкт як найбільший простір поштоматів у Молдові.

Наразі локація працює виключно на видачу відправлень. Це означає, що клієнти можуть отримувати посилки, доставлені до поштоматів, однак функція їхнього відправлення поки що недоступна.

У майбутньому Nova Post планує розширити можливості простору. Зокрема, компанія має намір запровадити послугу відправлення посилок безпосередньо з цієї локації.

Крім того, передбачається можливість залишати особисті речі на зберігання. Така функція може бути корисною для пасажирів, які прибувають до Кишинева або вирушають звідти в подорож.

Таким чином, новий простір поєднуватиме функції отримання та відправлення посилок із можливістю тимчасового зберігання речей. Водночас термінів запуску додаткових послуг компанія поки що не назвала.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що «Нова пошта» запровадила нову функцію у своєму мобільному застосунку. Відтепер користувачі можуть одночасно додавати до трьох номерів телефону та керувати посилками з різних профілів без повторної авторизації.

Нововведення насамперед орієнтоване на клієнтів, які користуються кількома номерами телефону, зокрема особистим, робочим або закордонним, для отримання та відправлення посилок.