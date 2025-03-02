Президент Чехії закликав до створення нової коаліції щодо України

Петр Павел вважає, що мир в Україні має бути встановлений на умовах, які б влаштували Київ

Павел: Країни, які бажають домогтися справедливого миру в Україні, мають об'єднатись

Очільник Чехії Петр Павел закликав до створення коаліції країн, які бажають домогтися справедливого миру в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку Павела в соцмережі Х.

Президент наголосив, що мир в Україні має бути встановлений на умовах, які б влаштували Київ.

«Мир на умовах агресора називається капітуляцією і лише заохочуватиме всіх нинішніх і майбутніх агресорів. Вільний світ має протистояти злу», – написав він.

Більше того, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала закликає збільшити військову підтримку України та власні витрати на оборону.

«Якщо ми не хочемо, щоб агресивна Росія розширювалася лише за кілька сотень кілометрів від наших домівок, ми повинні збільшити військову підтримку України», – написав він у соцмережі X.

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин. Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту.