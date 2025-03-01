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Axios: Трамп був у гніві, що Зеленський приїхав... не у костюмі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Axios: Трамп був у гніві, що Зеленський приїхав... не у костюмі
Трамп, коли потискав руку Зеленському, сказав, що «він сьогодні весь причепурився»
фото: Офіс Президента

Радники Трампа неодноразово говорили команді Зеленського відмовитися від військової форми

Президент США Дональд Трамп був у гніві через те, що президент України Володимр Зеленський приїхав не в костюмі, а у військовому одязі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

Як повідомили два джерела, які мають безпосередню інформацію, одним невеликим, але важливим фактором, який дратував президента США, став той факт, що Зеленський не був у костюмі.

Радники Трампа неодноразово говорили команді Зеленського, що з боку президента України було б краще відмовитися від своєї військової форми під час візиту до Білого дому.

28 лютого Зеленський прибув до Білого дому у більш офіційному чорному вбранні з національною символікою України, але без костюма.

«Він сьогодні весь причепурився», - зауважив Трамп, потискуючи руку Зеленському біля входу в Західне крило.

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

«Ви не бачите, що маєте проблеми? У вас бракує людей, бракує чоловіків», — заявив він Зеленському.

На що Зеленський відповів, що Венс не може цього знати, оскільки він «за океаном», і запропонував приїхати до України, щоб побачити на власні очі.

Трамп порадив Зеленському «бути вдячним»: «У вас немає карт на руках, у вас закінчуються військові. Ви не можете нам казати: «Я не хочу припиняти війну, я хочу те, я хочу се. Ми на межі Третьої світової, але ви не поважаєте США».

Також стало відомо, що після сварки президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського перший зібрався зі своїми ключовими радниками в Овальному кабінеті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Зазначається, що Трамп проконсультувався з віце-президентом Венсом, державним секретарем США Рубіо, міністр фінансів Бессент та іншими. Президент США дійшов висновку, що «Зеленський не в тому положенні, щоб вести переговори».

Потім він доручив держсекретарю Рубіо та своєму раднику з національної безпеки Майку Волцю передати Зеленському, що йому час покинути Білий дім.

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Теги: Володимир Зеленський Україна США переговори президент Дональд Трамп

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