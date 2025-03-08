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Український пілот привітав жінок із кабіни винищувача

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Український пілот привітав жінок із кабіни винищувача
Пілот винищувача подякував українським жінкам
фото: скріншот із відео

Льотчик подякував жінкам за відвагу, силу та незламність

Пілот 39-ї бригади тактичної авіації з літака Су-27 привітав українське жіноцтво з Міжнародним днем боротьби за права жінок. Як інформує «Главком», відповідне відео, 8 березня, оприлюднили на сторінці 39-ої БрТА у Facebook.

На кадрах – пілот у кабіні винищувача із букетом білих тюльпанів.

«Шановні жінки! Сьогодні, ми дякуємо вам не лише за вашу ніжність і тепло, а й за вашу відвагу, силу та незламність. Ви – ті, хто змінює світ щодня, хто бореться, надихає та дарує надію. Ваша рішучість долати труднощі, ваша сміливість відстоювати справедливість і ваша мудрість робити цей світ кращим заслуговують на безмежну повагу. Дякуємо вам за все – за ваші вчинки, вашу любов і вашу невтомну силу. Нехай кожен день приносить вам радість, підтримку та впевненість у тому, що ви – неймовірні!», –ідеться в повідомленні під відео.

Раніше президент України Володимир Зеленський привітав українок з Міжнародним днем боротьби за права жінок і мир. 

Зазначимо, питання щодо статусу 8 березня як вихідного дня та доцільності його святкування набуває нового значення в контексті прагнення країни відійти від радянської спадщини. Та, не зважаючи на це, у квіткових магазинах та вуличних точках продажу у Києві з’явився великий вибір сезонних квітів. «Главком» підготував фоторепортаж про те, як квітковий бізнес реанімує радянське свято. 

Також ювелірні крамниці заманюють покупців величезними знижками напередодні 8 березня. 

Нагадаємо, що 14 лютого 2023 року частина депутатів Верховної Ради України запропонувала внести до Кодексу законів про працю України певні зміни, які стосуються встановлення українських свят.

Зокрема, там йшлося про скасування свята 8 Березня (Міжнародний жіночий день). Законопроєкт №9009 був зареєстрований в парламенті, але все ще перебуває на опрацюванні у комітеті. Згодом на порталі «Дія» створили опитування щодо долі 8 березня в Україні. Майже 62% українців проголосували за те, щоб залишити Міжнародний жіночий день вихідним. 

Також популярність Міжнародного жіночого дня 8 березня в Україні останнім роками знижувалася – з 49% у 2017 році до 21% у 2024 році. У 2025 році позитивне ставлення змінилося в рамках похибки вибірки – до 23%. Про це свідчать дані опитування КМІС.

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Теги: 8 березня свята бізнес свято пілот відео законопроєкт

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