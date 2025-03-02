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У Лондоні триває саміт щодо України: з'явились перші подробиці

Іванна Гончар
glavcom.ua
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У Лондоні триває саміт щодо України: з'явились перші подробиці
У Лондоні зібрались усі учасники саміту щодо безпеки України та Європи
фото: Sky News

Перед початком саміту, Стармер заявив, що Європі для безпеки треба зробити крок, який буває усього раз у покоління

У Лондоні розпочався екстрений саміт щодо питань війни в Україні. Туди ж прибув і президент України Володимир Зеленський, який перед цією подією встиг зустрітися з прем’єркою Італії Джорджою Мелоні та обговорити спільний план дій щодо врегулювання війни.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію Sky News.

Британський прем‘єр Стармер підкреслив, що європейські держави мають діяти рішуче, адже зараз настав «момент, який випадає раз на покоління».

«Ми зібралися тут сьогодні, тому що це момент, який буває раз на покоління для безпеки Європи, і ми всі повинні зробити крок вперед», – заявив Стармер. Зазначається, що саміт триватиме декілька годин.

Очікується, що Стармер після саміту проведе прес-конференцію. Варто зазначити, що в центрі стола сидить президент Зеленський, прем'єр Стармер та президент Макрон.

Світові лідери на саміті щодо війни в Україні у Лондоні
Світові лідери на саміті щодо війни в Україні у Лондоні
фото: Офіс президента України

Учасники саміту лідерів Європи у Лондоні

  • прем'єр Великобританії Кір Стармер;
  • президент України Володимир Зеленський;
  • прем'єр Італії Джорджа Мелоні;
  • президент Франції Емманюель Макрон;
  • канцлер Німеччини Олаф Шольц;
  • прем'єр Іспанії Педро Санчес;
  • прем'єр Польщі Дональд Туск;
  • прем'єр Чехії Петро Фіала;
  • глава уряду Швеції Ульф Крістерссон;
  • прем'єр Канади Джастін Трюдо;
  • міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан;
  • прем'єр Норвегії Йонас Гар Стере;
  • прем'єр Данії Метте Фредеріксен;
  • прем'єр Нідерландів Дік Схооф;
  • в. о. президента Румунії Іллі Болоян;
  • президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн;
  • генсек НАТО Марк Рютте.

Політики зібралися, щоб спланувати подальші кроки щодо підтримки України. Планується обговорення військової допомоги Україні та економічний тиск на Росію.

Також політики обговорять довготривалу угоду про безпеку та мир та наступні кроки щодо «сильних» гарантій безпеки.

Водночас поблизу Ланкастер-хаусу, де триває саміт, зібрались сотні людей на мітинг для підтримки України. Протестувальники розпочали мітинг з виконання гімну України.  Люди несли великі українські прапори та плакати з написами: «Війна в Україні не закінчилася!», «Світ прокинься!» і «Російська неволя вбиває».

Серед українських прапорів майоріли стяги Британії. 

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Теги: саміт війна Володимир Зеленський Лондон Кір Стармер

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