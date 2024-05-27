Оборона Харківщини. Комбриг 92-ї бригади: Снарядного голоду вже немає

«Завдяки свіжим поставкам снарядів від партнерів наша артилерія і танки мають чим бити по ворогу»

ЗСУ мають чим бити по російських загарбниках за рахунок свіжих поставок боєприпасів від партнерів. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів полковник Павло Федосенко, Герой України, комбриг 92-ї окремої штурмової бригади ім. Кошового отамана Івана Сірка.

«За рахунок свіжих поставок снарядів від партнерів наша артилерія і танки мають чим бити по ворогу. Ворог втрачає чимало техніки та людей», – наголосив він.

Водночас Федосенко додав, що боєкопмлекту багато не буває, особливо у такій жорсткій війні. Він підкреслив, що якщо буде більше снарядів, то і ЗСУ зможуть завдати ворогу більших втрат.

«За нашими прогнозами, ворог нарощуватиме присутність на тих напрямках, де матиме успіх. І це логічно. Ми, у свою чергу, аналізуємо це та намагаємося наявними силами та засобами завдавати йому максимальної шкоди», – спрогнозував полковник подальші дії окупантів.

Як повідомлялося, Україна збільшує виробництво боєприпасів шляхом постанови, яка встановлює для вітчизняних виробників боєприпасів рівень прибутковості в розмірі до 25% від їх собівартості.

Нагадаємо, озброєння й техніка, яку Сполучені Штати виділили у перших двох пакетах допомоги впродовж останніх тижнів, доставлена на передову для українських військових. За словами Держсекретаря США Ентоні Блінкена, як чітко дав зрозуміти президент США Джо Байден, Сполучені Штати та міжнародна коаліція, яку вони зібрали, продовжуватимуть стояти разом з Україною на захисті її свободи.

До слова, влада Іспанії готує новий пакет військової допомоги Україні, який міститиме танки Leopard та боєприпаси. Поставка має відбутися наприкінці червня.