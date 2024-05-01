Письменник та журналіст Станіслав Асєєв отримав контузію на фронті

Станіслав Асєєв у березні мобілізувався до лав Збройних сил України у піхотну роту на першій лінії оборони

Український журналіст, письменник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка та в’язень «Ізоляції» у так званій «ДНР» Станіслав Асєєв дістав контузію у боях під Очеретиним й потрапив до шпиталю. Про це Асєєв повідомив у соцмережі X.

«Я живий, хоча за всіма законами фізики та ймовірності мав би померти. Позиції, на жаль, втрачені. Зараз я в лікарні з контузією», – зазначив журналіст.

«Незабаром я знову звернуся до вас по допомогу, оскільки в матеріальному плані наш підрозділ багато втратив», – додав Асєєв.

Журналіст перебував на найгарячішому напрямку під селом Очеретине Донецької області. «Важкі бої в районі Очеретиного. Колись я збирався пробігти від Києва до Лісабона з 20-кілограмовим рюкзаком на плечах; здається, цей пробіг почався для мене на Донбасі», – написав він 29 квітня.

Станіслав Асєєв у березні мобілізувався до лав Збройних сил України у піхотну роту на першій лінії оборони. Він відомий український письменник, журналіст, блогер, член Українського ПЕН.

У 2017 році він робив репортажі для «Радіо Свобода» з окупованих територій на Донбасі та підписувався псевдонімом «Станіслав Васін», та одного разу він не пройшов так звану «перевірку документів» і зник.

Пізніше з'ясувалося, що бойовики «ДНР» його затримали та звинуватили у шпигунстві. У списки обміну його не включили. У липні 2018 року він оголосив голодування. Загалом Асєєв протягом 28 місяців перебував у концтаборі, став свідком катувань.

Після виходу на волю 29 грудня 2019 року, Асєєв написав книгу «Світлий шлях. Історія одного концтабору». Згодом став консультантом фільму «Відблиск» Валентина Васяновича, де йдеться про українських військовополонених.

Також письменник став лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка 2021 року за книгу «В ізоляції».

У вересні 2022 року Станіслав Асєєв заснував фонд «Ініціатива справедливості», який виплачує нагороду за інформацію про російських терористів. Його книгу про концтабір видали у 2022 році англійською мовою.

Раніше повідомлялося, що 20 квітня під час виконання бойового завдання в районі Роботиного Запорізької області загинув 38-річний журналіст Андрій Топчій.

Також на фронті 25 квітня загинула військовослужбовиця, журналістка видань «Тиждень» і «Читомо» Алла Пушкарчук (Рута).