Україна масштабує виробництво боєприпасів

Кабмін ухвалив постанову, яка встановлює для вітчизняних виробників боєприпасів рівень прибутковості в розмірі до 25% від їх собівартості

Україна збільшує виробництво боєприпасів шляхом постанови, яка встановлює для вітчизняних виробників боєприпасів рівень прибутковості в розмірі до 25% від їх собівартості. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, за останні два роки Україна суттєво наростила виготовлення власної зброї. Серед найуспішніших кейсів – виробництво різних типів дронів.

Одним із факторів збільшення виробництва стало залучення приватних компаній. Кабмін встановив для них норму рентабельності на рівні 25%, і в підсумку виробництво дронів за рік зросло в 100 разів.

«Тепер цей успішний кейс із дронами масштабуємо на виготовлення боєприпасів. Затверджуємо постанову, яка встановлює для вітчизняних виробників боєприпасів рівень прибутковості в розмірі до 25% від їх собівартості», – заявив Шмигаль.

Як пояснив прем'єр, таке рішення дозволить виробникам розширити та модернізувати свої лінії.

«Водночас очікуємо побачити нові компанії та нові інвестиції», – додав він.

Як повідомлялося, оборонні підприємства України прагнуть розпочати власне виробництво 155-мм артилерійських снарядів.

Раніше стало відомо, що українські заводи готові виробляти боєприпаси для мільйона дронів, які планують передати українським захисникам у 2024 році.

До слова, українські військовослужбовці, які керують гаубицею під Вовчанськом в Харківській області поблизу російського кордону, працюють цілодобово, щоб зупинити вторгнення московських військ, і вони нарешті отримують для цього снаряди.