Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Вибухи у Білгороді: місцеві жителі повідомляють про приліт авіабомби

Надія Карбунар
glavcom.ua
Вибухи у Білгороді: місцеві жителі повідомляють про приліт авіабомби
У Білгороді пошкоджено приватні будинки
фото з відкритих джерел

Офіційних коментарів від влади поки що немає

Жителі Білгорода повідомляють про приліт у приватному секторі міста. За попередньою версією, пошкоджено будинки у районі вулиці Роздобаркіна. Постраждали п'ятеро людей. Про це пише російський телеграм-канал Baza.

Офіційних коментарів від влади поки що немає.

У мережі припускають, що в Білгороді на приватний будинок впала керована авіабомба, яку окупанти запускали на Харків.

Раніше літак російських загарбників скинув ракету X-59 на територію Білгородської області. Ракета впала за два кілометри від населеного пункту. 

Нагадаємо, літак російських загарбників вкотре «впустив» авіабомбу на білгородську область у РФ.

Крім того, повідомлялося, що російські загарбники впустили авіабомбу ФАБ-1500 на продовольчий магазин у тимчасово окупованому Єнакієве на Донеччині.

Також під час атаки по Україні росіяни скинули ракету на власне село. Зокрема окупанти уразили ракетою російське село Петропавлівка Воронезької області РФ.

До слова, у вересні минулого року російський літак загубив «Кинжал»,  ракета впала на село у Тульській області. Ракету довго шукали і знайшли під час польових робіт 12 вересня. На місце інциденту викликали інженерів міністерства оборони Росії, які вирішили, що транспортування знахідки може бути небезпечною.

У Тепло-Огаревському районі Тульської області відбулася раптова евакуація. Журналісти писали, що для населення сіл Бродилівка, Заріччя, Іванівка і Бірюльівка було відправлено кілька автобусів, на яких людей забирали з будинків.

Теги: Харків окупанти будинок Білгород

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ракета X-59 була знайдена 19 квітня
Російська авіація скинула ракету X59 на Білгородську область
23 квiтня, 06:20
Після зимової відлиги роботи на аеродромі відновилися
Росіяни зводять новий аеродром у Білгородській області неподалік кордону (фото)
29 квiтня, 09:23
За 300–350 доларів можна придбати автомат Калашникова, гранати у прикордонних районах Росії не коштують практично нічого
У Білгородську область ринули потоки нелегальної зброї з фронту в Україні
30 квiтня, 19:00

Соціум

Вибухи у Білгороді: місцеві жителі повідомляють про приліт авіабомби
Вибухи у Білгороді: місцеві жителі повідомляють про приліт авіабомби
Порошенка слідом за Зеленським у Росії оголошено у розшук
Порошенка слідом за Зеленським у Росії оголошено у розшук
Росія оголосила у розшук президента Зеленського
Росія оголосила у розшук президента Зеленського
Одну з бластей РФ накрив аномальний снігопад (фото, відео)
Одну з бластей РФ накрив аномальний снігопад (фото, відео)
У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь
У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь
На Великдень над Землею пройде один із найсильніших зорепадів століття
На Великдень над Землею пройде один із найсильніших зорепадів століття

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
300K
З якими хворобами звільняють від мобілізації. Оновлений повний перелік
51K
Страсна субота: традиції, прикмети та заборони перед Великоднем
24K
Витік радіації та токсичних відходів. Російські екологи б'ють тривогу щодо наслідків паводків
13K
РФ погрожує Данії «відплатою», якщо вона заблокує російські судна у Балтійських протоках
12K
В Україні протягом дня повітряна тривога лунала чотири рази
7190
Росіяни завдали ракетного удару по Кропивницькому району, вражено об'єкти інфраструктури

Новини

Аграрії просять Кабмін продовжити чинну модель бронювання військовозобов’язаних
Сьогодні, 14:51
У 2024 золотовалютні резерви України будуть більше ніж очікувалось – ЗМІ
Вчора, 13:41
Польща має відстоювати свої інтереси, і заборонити імпорт російської металопродукції через свої порти – політолог
Вчора, 13:22
«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
2 травня, 14:40
Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
1 травня, 14:43
НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
1 травня, 12:07

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua