Вибухи у Білгороді: місцеві жителі повідомляють про приліт авіабомби

Офіційних коментарів від влади поки що немає

Жителі Білгорода повідомляють про приліт у приватному секторі міста. За попередньою версією, пошкоджено будинки у районі вулиці Роздобаркіна. Постраждали п'ятеро людей. Про це пише російський телеграм-канал Baza.

Офіційних коментарів від влади поки що немає.

У мережі припускають, що в Білгороді на приватний будинок впала керована авіабомба, яку окупанти запускали на Харків.

Раніше літак російських загарбників скинув ракету X-59 на територію Білгородської області. Ракета впала за два кілометри від населеного пункту.

Нагадаємо, літак російських загарбників вкотре «впустив» авіабомбу на білгородську область у РФ.

Крім того, повідомлялося, що російські загарбники впустили авіабомбу ФАБ-1500 на продовольчий магазин у тимчасово окупованому Єнакієве на Донеччині.

Також під час атаки по Україні росіяни скинули ракету на власне село. Зокрема окупанти уразили ракетою російське село Петропавлівка Воронезької області РФ.

До слова, у вересні минулого року російський літак загубив «Кинжал», ракета впала на село у Тульській області. Ракету довго шукали і знайшли під час польових робіт 12 вересня. На місце інциденту викликали інженерів міністерства оборони Росії, які вирішили, що транспортування знахідки може бути небезпечною.

У Тепло-Огаревському районі Тульської області відбулася раптова евакуація. Журналісти писали, що для населення сіл Бродилівка, Заріччя, Іванівка і Бірюльівка було відправлено кілька автобусів, на яких людей забирали з будинків.