Вибухи у Білгороді: місцеві жителі повідомляють про приліт авіабомби
Офіційних коментарів від влади поки що немає
Жителі Білгорода повідомляють про приліт у приватному секторі міста. За попередньою версією, пошкоджено будинки у районі вулиці Роздобаркіна. Постраждали п'ятеро людей. Про це пише російський телеграм-канал Baza.
Офіційних коментарів від влади поки що немає.
У мережі припускають, що в Білгороді на приватний будинок впала керована авіабомба, яку окупанти запускали на Харків.
Раніше літак російських загарбників скинув ракету X-59 на територію Білгородської області. Ракета впала за два кілометри від населеного пункту.
Нагадаємо, літак російських загарбників вкотре «впустив» авіабомбу на білгородську область у РФ.
Крім того, повідомлялося, що російські загарбники впустили авіабомбу ФАБ-1500 на продовольчий магазин у тимчасово окупованому Єнакієве на Донеччині.
Також під час атаки по Україні росіяни скинули ракету на власне село. Зокрема окупанти уразили ракетою російське село Петропавлівка Воронезької області РФ.
До слова, у вересні минулого року російський літак загубив «Кинжал», ракета впала на село у Тульській області. Ракету довго шукали і знайшли під час польових робіт 12 вересня. На місце інциденту викликали інженерів міністерства оборони Росії, які вирішили, що транспортування знахідки може бути небезпечною.
У Тепло-Огаревському районі Тульської області відбулася раптова евакуація. Журналісти писали, що для населення сіл Бродилівка, Заріччя, Іванівка і Бірюльівка було відправлено кілька автобусів, на яких людей забирали з будинків.
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