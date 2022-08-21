На Харківщині окупанти самі задокументували докази своїх злочинів (відео)

Більшість рашистів вже встановлені

Російські окупанти самі задокументували свої злочини у с. Циркуни Харківської області. Про це повідомив керівник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

«До слідчого управління надійшла цікава заява від жительки області - на її сховищі в Google фото почали з’являтись фото та відео невідомих чоловіків у військовій формі, які пиячили та розважались на території її дому (вона в цей час була за кордоном)», – розповів він.

В Циркунах, коли місто було під окупацією, жили рашисти, і деякі з них заселилися у домівку потерпілої. «Зламані двері, купа викраденої техніки, зниклий одяг – чоловічий та жіночий (в тому числі спідня білизна). І, звісно – пральна машина. Все це – стандартний почерк нелюдей, які прийшли на нашу землю творити лихо. Свої фото рашисти робили на викрадену техніку. А мізків відключити хмарне сховище не вистачило», – зазначив Болвінов.

Головним шоком, судячи з фото, для рашистів стала пляшка алкоголю зі скорпіоном та змією всередині.

Болвінов повідомив, що більшість цих рашистів вже встановлені. «Цікаво те, що вони родом з великих міст – Москва, Курськ, Нижній Новгород. Тобто, вони мали раніше бачити пляшки з алкоголем та пральні машинки», – додав поліцейський.