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На Харківщині окупанти самі задокументували докази своїх злочинів (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Харківщині окупанти самі задокументували докази своїх злочинів (відео)
Рашисти знімали на відео свої злочини
фото: скріншот із відео

Більшість рашистів вже встановлені

Російські окупанти самі задокументували свої злочини у с. Циркуни Харківської області. Про це повідомив керівник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

«До слідчого управління надійшла цікава заява від жительки області - на її сховищі в Google фото почали з’являтись фото та відео невідомих чоловіків у військовій формі, які пиячили та розважались на території її дому (вона в цей час була за кордоном)», – розповів він.

В Циркунах, коли місто було під окупацією, жили рашисти, і деякі з них заселилися у домівку потерпілої. «Зламані двері, купа викраденої техніки, зниклий одяг – чоловічий та жіночий (в тому числі спідня білизна). І, звісно – пральна машина. Все це – стандартний почерк нелюдей, які прийшли на нашу землю творити лихо. Свої фото рашисти робили на викрадену техніку. А мізків відключити хмарне сховище не вистачило», – зазначив Болвінов.

Головним шоком, судячи з фото, для рашистів стала пляшка алкоголю зі скорпіоном та змією всередині.

Болвінов повідомив, що більшість цих рашистів вже встановлені. «Цікаво те, що вони родом з великих міст – Москва, Курськ, Нижній Новгород. Тобто, вони мали раніше бачити пляшки з алкоголем та пральні машинки», – додав поліцейський.

 

Теги: Національна поліція України Харківщина Україна росія кримінал війна

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