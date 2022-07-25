Офіційно: названо країну, яка проведе «Євробачення» замість України

«Євробачення-2023» не можуть провести в Україні через війну

Україна у наступному році автоматично потрапить до Гранд-фіналу конкурусу разом із «великою п'ятіркою»

«Євробачення-2023» пройде не в Україні. Європейська мовна спілка (EBU) ухвалила остаточне рішення провести конкурс у Великій Британії. Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Євробачення.

«Європейська мовна спілка (EBU) та BBC підтвердили, що пісенний конкурс Євробачення 2023 року проводитиме Сполучене Королівство від імені мовника-переможця цього року, української телекомпанії UA Суспільне», – зазначається у повідомленні.

Таке рішення було прийнято після вивчення можливості проведення конкурсу в Україні. На жаль, зроблено висновок, що з міркувань безпеки це неможливо.

Конкурс приймаючого міста розпочнеться цього тижня. Змагатися будуть такі міста, як Абердін, Белфаст, Бірмінгем, Брайтон, Брістоль, Кардіфф, Единбург, Глазго, Манчестер, Лідс, Ліверпуль, Лондон, Ньюкасл, Ноттінгем, Шеффілд, Суіндон і Вулвергемптон.

Україна автоматично потрапить до Гранд-фіналу разом із «великою п'ятіркою» (до якої входить Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія).

Крім того, представники «UA: Суспільне» співпрацюватимуть із BBC для розробки українських елементів шоу.

«Пісенний конкурс Євробачення-2023 відбудеться не в Україні, а на підтримку України. Ми вдячні нашим партнерам BBC за солідарність з нами. Я впевнений, що разом ми зможемо додати український дух цій події та знову об’єднати всю Європу навколо наших спільних цінностей миру, підтримки, відзначення різноманітності та таланту», – сказав голова правління НСТУ Микола Чернотицький.

Нагадаємо, раніше Європейський мовний союз (EBU) ухвалив рішення, що пісенний конкурс «Євробачення-2023» не відбудеться в Україні через війну. Відтак, право проведення конкурсу передано Великій Британії, яка зайняла друге місце в цьогорічному конкурсі.

23 червня Європейська спілка телебачення і радіомовлення (EBU) підтвердила своє рішення не проводити «Євробачення-2023» в Україні через війну.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що Україна вимагатиме від Європейського мовного союзу додаткових перемовин щодо проведення «Євробачення-2023». Він зазначив, що Україна не згодна з характером прийняття такого рішення – коли Київ поставили перед фактом без обговорень можливостей інших варіантів, та вважає, що є всі підстави на проведення подальших перемовин та знаходження спільного рішення, яке буде задовольняти всі сторони.

Як відомо, 15 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022», переможницею якого стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.

Україна перемагала на Євробаченні тричі – в 2004, 2016 та 2022 роках, а прийняла конкурс поки що двічі – у 2005 та 2017 роках, відповідно. В обох випадках подія відбувалась у Києві.