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Зрадник Олег Царьов шокований брехнею Путіна

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Зрадник Олег Царьов шокований брехнею Путіна
фото з відкритих джерел

Колаборант висловився з приводу цинічної заяви російського диктатора

Колаборант Олег Царьов після заяви російського президента Путіна щодо смерті власника ПВК «Вагнер» Пригожина висловився про це на своїй сторінці у Telegram.

«Не всім бути героями, але спробуйте хоча б не стати мерзотниками. Складно завжди говорити правду, але спробуйте не говорити неправду. Сьогодні був важкий день. Я помовчу», – зазначив Царьов.

Зрадник Олег Царьов шокований брехнею Путіна фото 1

На думку журналіста Дениса Казанського, у колаборанта Олега Царьова «пригоріло» від знущання Путіна, який розповів, що Пригожин підірвав сам себе. 

«Але оскільки Царьов - боягуз і боїться прямо піти проти пана, все обмежилося як зазвичай немічний і беззубим бурчанням», – написав він.

Журналіст додав, що пропагандисти не здатні запитати з Путіна за вбивство своїх кумирів, тому той може будь-якої миті може будь-якого з них «розпорошити на атоми».

«Всі найстрашніші та найгрізніші інтернет-людожери, побачивши жандарма та начальника, відразу ж падають на коліна і починають автоматично цілувати йому чоботи», – зазначив Казанський.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що на літак загиблого власника ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина не було зовнішнього впливу. Зокрема, у тілах пасажирів на борту літака нібито знайшли фрагменти ручних гранат. Про це Путін розповів на дискусійному клубі «Валдай».

Путін додав, що в офісі компанії Пригожина в Петербурзі ФСБ знайшла 10 млрд рублів готівкою і п'ять кілограмів кокаїну. При цьому, за його словами, голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін запевнив, що літак Пригожина не зазнав зовнішнього впливу і це вже «встановлений факт», проте розслідування триватиме.

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Теги: путін Олег Царьов Telegram журналіст

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