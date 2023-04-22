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У мережі з’явилося останнє інтерв’ю Олега Барни

Надія Карбунар
glavcom.ua
У мережі з’явилося останнє інтерв’ю Олега Барни
Барна мав інвалідність, однак усе одно вирушив на фронт
фото з відкритих джерел

Розмова була записана за кілька днів до загибелі екснардепа

У мережі опублікували останнє інтерв’ю екснардепа Олега Барни, який нещодавно загинув на фронті. Відео оприлюднив військовий журналіст Олекса Світлійший. Розмова була записана за кілька днів до загибелі Олега Барни.

Колишній народний депутат розповів, що у цивільному житті він працював учителем фізики, математики та захисту вітчизни в одній зі шкіл Тернопільської області. Народним депутатом він був у період із 2014 до 2019 року.

Зі слів Барни, з 2008 року його знято з військового обліку у зв’язку з інвалідністю (перелом тазу, шурупи на все життя, поранення та контузія на Майдані), але він пішов добровольцем воювати.

За день до початку повномасштабного вторгнення Росії Барна був на ефірі у Києві і пізно ввечері повертався додому. А о 04:00 родичі з Харківської області зателефонували екснардепу та повідомили, що в них летять російські ракети.

«Дружина каже: «Може займешся волонтерством?». Я кажу: «Добре». А потім вона побачила, як я з горища знімаю свій військовий речмішок, то все зрозуміла. Справа в тому, що я боягуз, бо знаю, хто такі москалі – звірі та нелюди. Тому я дуже боявся і боюся, щоб цей звір не прийшов у наш будинок на Галичині», – розповів Олег Барна.

Нагадаємо, Олег Барна загинув, 17 квітня під час виконання бойових завдань під Вугледаром. Йому було 56 років. 

Зазначимо, що Олег Барна народився 18 квітня 1967 року, проходив службу в армії з 1985 до 1987 року. До 2014 року працював учителем математики, фізики, інформатики та допризовної підготовки у школах Тернопільської області. Колишній нардеп ще у 2015 році називав АТО повноцінною війною з Росією. Під час повномасштабного вторгнення він служив у 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша.

Військові 68 ОЄБР Збройних сил України повідомили, що Барна був помічником гранатометника, який гідно виконував усі поставлені перед ним бойові задачі. За їхніми словами, Барна, перебуваючи у званні старшого сержанта, одним із перших погодився увійти до групи, котра здійснювала штурм позицій росіян.

Теги: депутат Олег Барна будинок дружина журналіст поранення відео штурм

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