ДБР відкрило справу проти мера Львова Садового

Справа земельної ділянки під індустріальний парк поблизу Львова тягнеться уже майже 10 років

Державне бюро розслідувань внесло до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань повідомлення за фактами зловживання міським головою Львова Андрієм Садовим своїм службовим становищем у справі про незаконний продаж земельної ділянки в промзоні «Рясне-2» площею 23,5 га в 2015 році. Про це повідомив журналіст та депутат Київської облради Володимир Горковенко у колонці «Цензор.нет».

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Як зазначив журналіст, йдеться фактично про поновлення кримінального провадження від 21.07.2015 року, відкритого Національним антикорупційним бюро і закритим 3 березня 2022 року в перші тижні повномасштабного вторгнення. «Мера звинувачують у цілому букеті зловживань – від розтрати майна громади на декілька десятків мільйонів гривень до зловживання владою і службового підроблення. Найбільший строк покарання за цими статтями – до 12 років тюрми», – йдеться у повідомленні.

За його словами, справа земельної ділянки під індустріальний парк поблизу Львова тягнеться уже майже 10 років. У 2015 році Львівська міська рада за наполяганням мера ухвалила низку сумнівних рішень щодо наділу площею 23,5 га в промисловій зоні «Рясне-2».

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Спочатку це була взагалі ділянка, яка належала сусідньому селу. Далі рішення про виділення в оренду, а потім і виставлення на продаж проводили з низкою порушень. Конкурс на оренду навмисне проводили за скороченою процедурою, щоб в ньому взяв участь один учасник, який навіть не подав повного пакета документів. Продаж взагалі провели без конкурсу за заниженою щонайменше на 40 млн грн ціною (за іншими даними – на 90 млн грн)

Додаткових збитків завдано було відсутністю орендних платежів, а також податкових відрахувань через те, що інвестор так і не почав роботу. Не було створено робочі місця і не були сплачені податки в бюджети всіх рівнів у сумі близько 2 млрд грн.

У 2020 році, за словами журналіст, ймовірно поклавшись на гарантії від Садового, ділянку перекупила інвестиційна компанія Dragon Capital.

3 березня 2022 року Садовий нібито домагається закриття кримінального провадження щодо зловживань на ділянці з майбутнім індустріальним парком.

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Справа, яку відкрило ДБР, за словами журналіста, будуватися не лише на напрацюваннях НАБУ, але й на нових подробицях порушень у процедурі виділення і продажу ділянки.

Нагадаємо, у 2019 році САП повідомила Садовому про підозру в зловживанні службовим становищем. Справа стосується продажу містом у 2015 році землі на відкритому конкурсі інвестиційній компанії CTP за 54 мільйони гривень.

Як повідомляв «Главком», прокуратура просила суд обрати меру Львова запобіжний захід у вигляді застави 50 млн грн.