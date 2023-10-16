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Порошенко привіз морпіхам на південний напрямок дрони, вантажівки та спорядження

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко привіз морпіхам на південний напрямок дрони, вантажівки та спорядження
На фронті не буває дрібниць, і все, що передають волонтери, суттєво підвищує ефективність підрозділів
фото: Європейська солідарність

Морські піхотинці – справжня еліта української армії

Петро Порошенко на південному фронті передав морпіхам техніку та спорядження. 35-та, 36-та, 37-ма, 38-ма окремі бригади, 137-й батальйон морської піхоти та 406-та артбригада отримали квадрокоптери DJI Mavic, вантажівки DAF, гуму для автівок HMMWV  і лазне-пральні комплекси.

Офіцер ЗСУ, морпіх, депутат Запорізької міськради Валерій Прозапас говорить: на фронті не буває дрібниць, і все, що передають волонтери, суттєво підвищує ефективність підрозділів.

«Ця допомога дуже доречна. Забезпечення Збройних Сил на достойному рівні, є чим воювати, є засоби, але ось таких деталей просто немає. Якщо немає такої мобільної, дуже витривалої автотехніки, то це не додає ефективності. Гума на позашляховики «Хамві» на цей період буде дуже доречна. Я вже мовчу про «очі», тому що «очі», на жаль, у нас втрачаються регулярно. Я маю на увазі дрони Mavic. Не треба применшувати можливості противника, тому що вони мають засоби РЕБу, тому ми змушені поповнювати цей свій парк дронів», – пояснює Прозапас.

«Від шкарпеток і буржуйок до шин і Посейдонів – все необхідно. Тому що якщо солдат не обігрітий, якщо солдат не випраний, якщо він себе не почуває людиною, то навіть найкраща зброя, найкраща техніка не буде так ефективно використовуватся. Тому звичайно це треба показувати, в тому числі через ЗМІ, щоб люди не думали, що  дадуть танк чи навіть F 16 і на цьому всі проблеми фронту закінчаться», – говорить військовий.

«Від шкарпеток і буржуйок до шин і Посейдонів – все необхідно»
«Від шкарпеток і буржуйок до шин і Посейдонів – все необхідно»
фото: Європейська солідарність

Морські піхотинці – справжня еліта української армії. Після 24 лютого 2022 року вони воюють на найгарячіших ділянках фронту, брали участь у багатьох операціях, зокрема, після російського вторгнення захищали Маріуполь.  

Петро Порошенко на південному фронті передав морпіхам техніку та спорядження
Петро Порошенко на південному фронті передав морпіхам техніку та спорядження
фото: Європейська солідарність
Петро Порошенко на південному фронті передав морпіхам техніку та спорядження
Петро Порошенко на південному фронті передав морпіхам техніку та спорядження
фото: Європейська солідарність

«На початку повномасштабного вторгнення ми були на Миколаївщині, потім на Херсонщині, потім були в Авдіївці, потім були на Новобахмутівці, потім в наступі на запорізькому напрямку, потім знову на Авдіївці. Тепер знову на іншому напрямку. Тобто ми на місці не стоїмо, а виконуємо мобільно всі бойові задачі, які стоять перед нашим підрозділом». – додає морпіх.

«Безпосередньо наш підрозділ брав участь в успішному минулорічному наступі на правому березі Дніпра, на Херсонщині. Як ви бачите, він закінчився успіхом. А потім ми вісім місяців обороняли Авдіївку. І Авдіївка не була взята, і досі не взята. Але ми прагнемо до повної деокупації всіх територій нашої держави», – розповідає Валерій Прозапас.

«Звичайно, що хотілося щоб було більше зброї сучасної високоякісної. Але це вже справа стратегічна, справа держави. Я сподіваюся, що прийде той момент, коли ми станемо переважати російську окупаційну армію у всіх компонентах. І тоді буде перемога», – говорить військовий.

«Морська піхота – це наші герої, які покрили себе славою, починаючи ще з 2014 року. Потім героїчні бої під Маріуполем, потім позиції у Херсонській області, бої за звільнення Півдня. Тому нашим спільним рішенням ми продовжили програму підтримки підрозділів морської піхоти України», – пояснює Порошенко.

«Сьогодні 600-й день з початку повномасштабного вторгнення. Ми маємо зараз зібратися, сконцентруватися і дати по зубам русні», – наголошує п’ятий Президент.

«Я хочу від імені всіх побратимів, від імені командирів батарей, начальника розвідки, командира дивізіону сказати дякую і дуже сподіваюся, що ми з вами наступного разу зустрінемося на тому березі Дніпра», – відповів Валерій Прозапас.

Петро Порошенко на південному фронті передав морпіхам техніку та спорядження
Петро Порошенко на південному фронті передав морпіхам техніку та спорядження
фото: Європейська солідарність

Нагадаємо, Фонд Порошенка спільно з волонтерами ГО «Справа Громад» виготовив для ЗСУ за 10 місяців і передав у підрозділи більше 100 лазне-пральних комплексів.

Теги: морська піхота позашляховики вантажівки Європейська солідарність Петро Порошенко

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