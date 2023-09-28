Частина поляків вороже налаштована до українців: названі причини

На думку експерта, погіршення відносин між Україною та Польщею може відбуватись і надалі

Польський журналіст, автор численних публікацій, присвячених геополітиці та міжнародним відносинам Марек Буді впевнений, що відносини між Польщею та Україною можуть ще погіршитись. Відповідну заяву він зробив в інтерв’ю «Західному фронту».

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За словами експерта, це можливо, якщо обидві країни не посилаються на певні стратегічні пріоритети у регулюванні нинішнього конфлікту. Буді назвав помилковою позицію українського уряду та прем'єр-міністра Шмигаля, і додав, що Польща сприйматиме, як ескалацію оскарження рішення Європейського Союзу в арбітражі СОТ.

«По-перше, у нас виборчий період, що змушує будь-які кризові ситуації зростати до значних розмірів. По-друге, у нас є політична сила – маю на увазі Конфедерацію, яка намагається скористатися певними антиукраїнськими ресентиментами та намагається отримати на цьому свою виборчу підтримку. І оскільки ці вибори є важливими з багатьох причин, то це призведе до більш жорсткої політики партії «Право і Справедливість», – зазначив журналіст.

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Крім того, він додав, що країни сьогодні є «жертвами низки упущень», у тому числі з боку Польщі, і відсутності стратегічного підходу.

Марек Буді розповів, що частина громадської думки вороже налаштована щодо України, і одну з ролей в цьому відіграє питання Волині та волинських річниць.

«У Польщі не дуже добре сприймають те, що сьогодні в Україні проводять більше ексгумацій солдатів Вермахту, ніж убитих на Волині поляків. Це викликає конфлікт і відчай. Я не говорю про те, щоб обмінюватися винуватими чи звинуваченнями. Я кажу лише про те, що потрібна державна стратегія з обидвох боків», – підкреслив експерт.

Він додав, що над відносинами «починають домінувати поточні питання» в тому випадку, якщо немає певного бачення цільової моделі, стратегічного альянсу, присутня невизначеність щодо намірів іншої сторони. До них Буді відніс питання зерна, прикордонного переходу та будівництва нових прикордонних переходів.

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Нагадаємо, Україна подає позов до СОТ та заборонить імпорт продовольчої продукції з Польщі, Угорщини та Словаччини у відповідь. Та водночас пропонує компромісний сценарій.