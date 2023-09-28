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Частина поляків вороже налаштована до українців: названі причини

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Частина поляків вороже налаштована до українців: названі причини
Польський урналіст вважає, що країни сьогодні є «жертвами низки упущень»
фото з відкритих джерел

На думку експерта, погіршення відносин між Україною та Польщею може відбуватись і надалі

Польський журналіст, автор численних публікацій, присвячених геополітиці та міжнародним відносинам Марек Буді впевнений, що відносини між Польщею та Україною можуть ще погіршитись. Відповідну заяву він зробив в інтерв’ю «Західному фронту».

За словами експерта, це можливо, якщо обидві країни не посилаються на певні стратегічні пріоритети у регулюванні нинішнього конфлікту. Буді назвав помилковою позицію українського уряду та прем'єр-міністра Шмигаля, і додав, що Польща сприйматиме, як ескалацію оскарження рішення Європейського Союзу в арбітражі СОТ.

«По-перше, у нас виборчий період, що змушує будь-які кризові ситуації зростати до значних розмірів. По-друге, у нас є політична сила – маю на увазі Конфедерацію, яка намагається скористатися певними антиукраїнськими ресентиментами та намагається отримати на цьому свою виборчу підтримку. І оскільки ці вибори є важливими з багатьох причин, то це призведе до більш жорсткої політики партії «Право і Справедливість», – зазначив журналіст.

Крім того, він додав, що країни сьогодні є «жертвами низки упущень», у тому числі з боку Польщі, і відсутності стратегічного підходу.

Марек Буді розповів, що частина громадської думки вороже налаштована щодо України, і одну з ролей в цьому відіграє питання Волині та волинських річниць.

«У Польщі не дуже добре сприймають те, що сьогодні в Україні проводять більше ексгумацій солдатів Вермахту, ніж убитих на Волині поляків. Це викликає конфлікт і відчай. Я не говорю про те, щоб обмінюватися винуватими чи звинуваченнями. Я кажу лише про те, що потрібна державна стратегія з обидвох боків», – підкреслив експерт.

Він додав, що над відносинами «починають домінувати поточні питання» в тому випадку, якщо немає певного бачення цільової моделі, стратегічного альянсу, присутня невизначеність щодо намірів іншої сторони. До них Буді відніс питання зерна, прикордонного переходу та будівництва нових прикордонних переходів.

Нагадаємо, Україна подає позов до СОТ та заборонить імпорт продовольчої продукції з Польщі, Угорщини та Словаччини у відповідь. Та водночас пропонує компромісний сценарій.

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Теги: Польща Україна журналіст конфлікт

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