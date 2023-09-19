Херсонська журналістка випустила документальний фільм, знятий в окупації

Стрічка триває всього пів години, за які можна чимало дізнатися про перші дні окупації Херсонщини

Херсонська журналістка Анжела Слободян, яка понад чотири місяці прожила в окупації і ще місяць провела в полоні, випустила фільм «Навала». В окупації жінка записувала історії, які лягли в основу її проєкту про окупований Херсон. Перше відео «Навала» розповідає історію родини з Херсонщини, розповідає Kavun.city.

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«Навала» – документальний фільм Анжели Слободян, який вона виклала у вільному доступі на власному ютуб-каналі «Около TV». Стрічка розповідає про родину з Херсонщини, яка у перші дні окупації росіянами зазнала важкої втрати. Своїми емоціями та спогадами, не стримуючи сліз, ділиться вдова місцевого мешканця Леоніда та її донька. Леонід загинув у перші дні вторгнення росіян на Херсонщину 2022 року.

Анжела знімала відео в лікарні, де спілкувалась із пораненим. Для того, щоб пройти на території лікарні вона перевдягалася у білий халат та маску. Це був величезний ризик, але він виправдав себе – Анжела записала безцінні свідчення, які лягли в основу картини.

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Стрічка передає відчуття жаху і безвиході, які панували в окупації на Херсонщині, особливо – у перші дні.

Фільм триває всього пів години, за які можна чимало дізнатись про жахи перших днів окупації Херсонщини.

«Спробувала себе у документалістиці. Все для мене було нове. Від сценарного плану, який тричі переробляла, до «складання героїв» у проблемному нарисі. Що не вдалося? Зробити початкову тему зі своїх хронік з власною історією та провести через героїв. Зрозуміла, що поки мої емоції заважатимуть включити «холодну голову» творця. Ще просто не час і занадто болить», – пише Анжела Слободян у Facebook.

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Збережені матеріали з окупації дозволили Анжелі свідчити в судовому процесі Народного трибуналу в Гаазі. У лютому 2023 року вона майже дві години розповідала в суді про злочини росіян у Херсоні і порушення прав журналістів.

Нагадаємо, фільм «20 днів у Маріуполі» став претендентом на премію «Оскар-2024» від України. Стрічка розповідає про початок повномасштабної війни в Маріуполі, про напад російських окупантів на місто 24 лютого 2022 року та показує 20 днів майбутніх подій: бомбардування житлових будинків і пологового будинку, життя людей в блокадному місті та нескінченні обстріли.